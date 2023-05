13 Dinge, die die Welt vom möglichen Erdogan-Nachfolger erwartet

Seit über 20 Jahren - von November 2002 bis heute - bestimmt Recep Tayyip Erdogan die Richtung der türkischen Politik. Damals, 2002, galt die Türkei, die seit 1999 offiziell EU-Beitrittskandidat war, als ein zuverlässiger und wegen der EU-Perspektive auch wirtschaftlich boomender Partner. Im Jahr seines Amtsantritts als Regierungschef zum Beispiel wuchs die Wirtschaft um 6,2 Prozent.

Obwohl als Islamisten verschrien drehte die neue Regierung von Erdogans rechtspopulistischer, gemäßigt islamistischer Partei APK setzte sie den Weg mit der Aufnahme von Beitrittsverhandlungen zur Europäischen Union ab Oktober 2005 konsequent fort, so dass sich die wirtschaftliche Erholung des Landes sogar verstärken konnte.

1,5 Millionen Menschen in Deutschland zur Teilnahme an Türkei-Wahl aufgerufen Wer die Mehrheit im Parlament mit seinen 600 Abgeordneten gewinnt, ist noch nicht absehbar. © Quelle: dpa

Das waren die zuversichtlichen Anfänge - doch geblieben ist von dieser Euphorie nicht viel. Die Türkei von heute ist ein wirtschaftlich verkrustetes, autoritär regiertes Land, das sich in zahlreichen Konflikten militärisch verausgabt, politisch wenig Freunde hat und weltpolitisch als unberechenbar gilt. Ein Großteil der Ausgaben des wirtschaftlich schwachen Landes fließen in seineenormen Militärausgaben.

Auch wenn die Türkei zuletzt beim Zustandekommen des Getreideabkommens zwischen den kriegsführenden Staaten Russland und Ukraine als Vermittler eine positive Rolle spielte - mit einem möglichen Regierungswechsel in Ankara, der zu keinem Zeitpunkt der letzten 20 Jahren zum Greifen näher erschien, verbindet die internationale Staatengemeinschaft Erwartungen. Die wichtigsten Punkte, der sich eine künftige türkische Regierung stellen muss:

1. Die Hyper-Inflation

Die Türkei erlebt bereits seit Anfang 2017 nahezu durchgehend Teuerungsraten im zweistelligen Bereich. Im Jahr 2022 hat die durchschnittliche Inflationsrate in der Türkei rund 72,31 Prozent betragen. Für das Jahr 2023 wird die durchschnittliche Inflationsrate in der Türkei auf rund 50,58 Prozent prognostiziert Kritiker aus den Reihen der Opposition und auch einige Ökonomen werfen dem nationalen Statistikamt zudem vor, das Ausmaß der Inflation zu beschönigen.

So errechnet unabhängige türkische Wirtschaftswissenschaftler der Inflation Research Group zum Beispiel, dass die Inflation im Mai im Jahresvergleich tatsächlich 160,76 Prozent erreicht habe – und damit mehr als das Doppelte der offiziellen Rate.

2. Der Rolle in Syrien

In Nordsyrien hält die türkische Armee Gebiete besetzt. Immer neue Offensiven gegen die von Westen unterstützten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF), zu denen kurdische Kräfte gehören, verschärfen die humanitäre Krise im Nachbarland.

Und nicht nur dort, auch im Nordirak geht die türkische Armee immer wieder gegen die Kurden vor. Gegen die Kurden, die für den Westen Partner waren – im Kampf gegen den so genannten „Islamischen Staat“.

3. Umgang mit Oppositionellen

Seit der Niederschlagung eines Putschversuches im Jahr 2016, für den die türkische Regierung die sogenannte Gülen-Bewegung verantwortlich macht, werden Oppositionelle wahlweise beschuldigt, der kurdischen PKK oder der Gülen-Bewegung anzugehören. Nach dem Putschversuch hatte die Türkei den Ausnahmezustand verhängt und die Europäische Menschenrechtskonvention ausgesetzt. Es kam zu Massenverhaftungen und Massenentlassungen in Armee, Polizei, Justiz und im Bildungswesen. Die Behörden nutzten den Ausnahmezustand, um Demonstrationen zu verbieten und exzessive Polizeigewalt gegen Demonstrierende zu rechtfertigen.

Ende Januar 2023 befanden sich in der Türkei nach Angaben der kurdischen Nachrichtenagentur Firat News Agency (FNA) 341.497 Personen in Straf- oder Untersuchungshaft. Nach Angaben des Justizministeriums waren 298.975 dieser Personen verurteilt und 42.522 von ihnen verhaftet. Darunter waren mindestens 64 deutsche Staatsbürger, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine schriftliche Frage der Linken-Abgeordneten Sevim Dagdelen hervorgeht.

Erdogan-Herausforderer und Präsidentschaftskandidat Kemal Kilicdaroglu verspricht Verbesserung: Mit Blick auf den Umgang mit dem inhaftieren Ex-Chef der prokurdischen HDP, Selahattin Demirtas, und dem Geschäftsmann und Menschenrechtler Osman Kalava sagte er, sich an die Urteile des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte halten zu wollen. Der hatte die Freilassung der beiden gefordert. Beide gingen unter Erdogan ins Gefängnis, in Reden stilisiert dieser sie immer wieder zu Staatsfeinden.

4. Ankaras Einfluss in deutschen Moscheen

Ditib, der Dachverband der türkischen Moscheegemeinden in Deutschland, braucht einen Neuanfang. Bislang untersteht er der dauerhaften Leitung, Kontrolle und Aufsicht des staatlichen Präsidiums für religiöse Angelegenheiten (Diyanet İşleri Başkanlığı) der Türkei, welches früher dem türkischen Ministerpräsidentenamt angegliedert war und heute dem Präsidenten direkt unterstellt ist.

Immer wieder legen Bundesländer die Zusammenarbeit mit Ditib auf Eis, beispielsweise bei der Gestaltung des Islamischen Religionsunterrichts. Bei der Ausbildung von Imamen setzt die Bundesregierung zunehmend auf in Deutschland ausgebildete, deutschsprachige Geistliche.

Für den Islamwissenschaftler Michael Kiefer von der Universität Osnabrück ist die Abhängigkeit der Ditib von Ankara ein „gewichtiges Problem“, wie er schon 2021 im Deutschlandfunk sagte.

5. Das Verhältnis zur EU

Die Türkei und die EU - das war mehr als ein Flirt, das war schon eine Beziehung: Am 1. Januar 1996 wurde zwischen der EU und der Türkei eine Zollunion eingeführt - Premiere mit einem Land außerhalb der Union. 1999 wurde die Türkei offiziell EU-Beitrittskandidat, seit 2005 wird über den Beitritt sogar verhandelt.

Mit politischen Affronts, Brüskierungen und einem Konfrontationskurs mit der EU brach Erdogan diese Brücken jedoch ab. Heute liegen diese Verhandlungen auf Eis. Die Türkei hat kaum noch Chancen auf einen Beitritt . Das stellte die EU-Kommission bereits im Fortschrittsbericht 2019 klar.

6. Aufarbeitung der eigenen Geschichte

Schätzungsweise 1,5 Millionen Menschen starben beim ersten Genozid des 20. Jahrhunderts - dem Völkermord an den Armeniern. Die Türkei bestreitet bis heute vehement, dass es sich um systematische und orchestrierte Tötungen gehandelt habe. Inzwischen wurden die Massaker von vielen Ländern der Erde als Völkermord anerkannt. In vielen Fällen handelt es sich um Resolutionen von Parlamenten und Abgeordnetenkammern, viele davon zum 100. Jahrestag im Jahr 2015. Auch der Papst sprach damals von Völkermord, Nach jahrelangen Diskussionen hatte auch der Bundestag im Juni 2016 eine Resolution zur Anerkennung des Völkermordes verabschiedet, ein Jahr nach den USA.

Eine Gruppe armenischer Überlebender des Völkermords im Osmanischen Reich sitzt 1915 in Syrien auf dem Boden. © Quelle: picture alliance / dpa

Eine neue türkische Regierung muss sich auch diesem Thema stellen - will sie ein akzeptiertes und geachtetes Mitglied der Staatengemeinschaft werden. Was auch das Verhältnis zum Nachbarland Armenien betrifft. Es gibt keinen Grenzverkehr zwischen beiden Staaten, die Türkei unterstützt politisch und militärisch Aserbaidschan, mit dem Armenien mehrere bewaffnete Konflikte um Gebiete führte. Immerhin gab es hier erste zaghafte Annäherungen, „bilateraler Normalisierungsprozess“ genannt, zwischen Erdogan und dem armenische Ministerpräsident Nikol Paschinjan.

7. Provokationen und Gebietsansprüche gegenüber Griechenland

Es gab Phasen, da hatte Erdogan im Verhältnis zum Nachbarn Griechenland jedes Maß verloren: 234 Mal donnerten türkische Militärpiloten im Vorjahr im Tiefflug über griechische Ägäisinseln, mehrmals in der Woche. Mit Sätzen wie: „Wenn die Zeit reif ist, werden wir das Nötige tun (...). Wir sagen das immer: Wir können eines Nachts ganz plötzlich kommen“, heizte Erdogan auch verbal die Stimmung an. Dreist meldete er Ansprüche auf Inseln seines Nachbarn an.

Das türkische Forschungsschiff «Oruc Reis» ankert vor der Küste Antalyas. Im Erdgasstreit mit Griechenland entsendet die Türkei ihr Forschungsschiff «Oruc Reis» erneut ins östliche Mittelmeer. © Quelle: Ibrahim Laleli/DHA/AP/dpa

All das hörte schlagartig im ersten Quartal des Jahres 2023 auf. Lag es am verheerenden Erdbeben, bei dem im Februar über 50.000 Menschen in der Türkei starben? Griechenland schickte damals als eines der ersten Länder umfassende Hilfe. Erdogan schickte Ende März diplomatische Grüße zum griechischen Nationalfeiertag und versprach „Bemühungen um Zusammenarbeit und Weiterentwicklung unserer Beziehungen“.

Trotz dieser Charme-Offensive: Ein Nachfolger wird hier viel Porzellan zusammenkehren müssen. Es wird Zeit brauchen, das zerrüttete Verhältnis zum Nachbarn und Nato-Partner wieder zu kitten.

8. Angriffe auf Kurden

Rund 20 Prozent der Menschen in der Türkei haben kurdische Wurzeln. Die kurdische Minderheit in der Türkei wird seit Gründung der Republik stiefmütterlich behandelt. Oft wird ihnen pauschal Nähe zur kurdischen Terrororganisation PKK unterstellt. Immer wieder werden Kurden angefeindet, wenn sie ihre eigene Sprache sprechen. Regelmäßig kommt es zu Angriffen auf sie.

Mitglieder der Kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) stehen Wache im Sonnenuntergang in der Nähe des syrischen Grenzübergangs bei Tel Abyad. © Quelle: Sedat Suna/EPA/dpa

Jahrelang bemühte sich die moderne Türkei um eine Aussöhnung mit ihnen, doch 2015 beendete Erdogan den Prozess. Kurdische Politiker, Journalisten, Anwälte, Aktivisten wurden reihenweise inhaftiert. Der berühmteste von ihnen, der charismatische ehemalige HDP-Co-Vorsitzende Selahattin Demirtaş, sitzt seit 2016 im Gefängnis in U-Haft.

Das Versagen der Regierung Erdogan nach dem Erdbeben, dessen Opfer in großer Zahl Kurdinnen und Kurden waren, verschärfte die Distanz der kurdischen Minderheit zur AKP-Regierung. Hier ist ein Neuanfang, der die Anerkennung der Sprache, eine echte türkische Selbstverwaltung und Teilautonomie beinhaltet, dringend erforderlich.

9. Anspruch auf Zypern

Seit der türkischen Invasion 1974 ist Zypern geteilt. Während der griechische Teil Mitglied der EU ist, wird die türkisch kontrollierte Seite „Türkische Republik Nordzypern“ nicht international anerkannt. Die Türkei setzt sich über internationales Recht hinweg und beansprucht fast das gesamte Seegebiet um die Insel Zypern entweder für sich selbst oder für Nordzypern. Ein großer Zankapfel in der Region sind die Erdgasbohrungen im östlichen Mittelmeer. Zudem droht der türkische Präsident Erdogan immer wieder mit Krieg. Laut Erdogan sind in Nordzypern 40.000 türkische Soldaten stationiert.

Die Europäische Union verlangt von der Türkei, Zypern ungeteilt im Zuge der Beitrittsverhandlungen anzuerkennen. Bis heute ist die Missachtung der Souveränität und Hoheitsrechte Zyperns wie auch Griechenlands eine der entscheidenden Hürden, die einem EU-Beitritt der Türkei entgegenstehen. Die Türkei lehnt eine Wiedervereinigung ab und besteht auf einer Zwei-Staaten-Lösung, also einer Zementierung der Inselteilung.

10. Blockade Schwedens in der Nato

Finnland und Schweden hatten sich bald nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Februar 2022 entschlossen, ihre traditionelle Bündnisfreiheit aufzugeben und der Nato beizutreten. Finnland erhielt nach langem Hin und Her die nötige Zustimmung aller 30 Nato-Staaten, während Schweden noch auf das Ja der Türkei wartet.

Baerbock wirbt für Nato-Beitritt von Finnland und Schweden Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat an die Nato-Mitglieder appelliert, der Aufnahme von Finnland und Schweden rasch zuzustimmen. © Quelle: Reuters

Erdogan wirft der schwedischen Politik mangelnden Einsatz gegen „Terrororganisationen“ vor. Dabei geht es Ankara vor allem um die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK. Experten gehen aber davon aus, dass Erdogan versucht zu „pokern“, um an die von der Türkei gewünschten F-35-Kampfflugzeuge aus den USA zu kommen. Was in den USA auch für großen Ärger sorgte: Die Türkei kaufte 2020 gegen den Widerstand der Nato S-400-Raketensysteme von Russland.

Mit Blick auf die Präsidentschaftswahl in der Türkei und den nächsten Nato-Gipfel im Juli hoffen alle Beteiligten auf eine Klärung dieses unwürdigen Spiels.

11. Abbau der Pressefreiheit

„Die Pressefreiheit ist verfassungsrechtlich zwar verankert. In der Praxis sind Presse- und Meinungsfreiheit jedoch stark eingeschränkt. Seit dem Putschversuch vom 15. Juli 2016 wurden knapp 200 überwiegend kurdische oder als Gülen-nah geltende Medienorgane geschlossen“, heißt es auf einer Informationsseite des Auswärtigen Amtes. Und: „In der Türkei befinden sich nach Angaben von NGOs mehr als 80 Journalisten und Medienschaffende in Haft. Reporter ohne Grenzen stufte die Türkei in ihrem Bericht zur Pressefreiheit im Jahr 2020 auf Platz 154 (von 180) ein.“

12. Schleichende Islamisierung

Der Wahlkampf in der Türkei dreht sich auch um die scheinbar nebensächliche Frage: Wie halten wir es mit dem Kopftuch? Erdogan will das Recht auf Kopftuchtragen durch eine Verfassungsänderung schützen. Die Trennung zwischen Staat und religiösen Institutionen (Säkularismus) ist eine der Grundfesten der türkischen Republik, die Oppositionspartei CHP gilt als Verteidiger dieses Prinzips. Erdogans AKP, die seit 2002 an der Macht ist, hatte das Kopftuchverbot in öffentlichen Einrichtungen schrittweise aufgehoben.

13. Geschäfte mit Putins Kriegsmaschinerie

Bisher setzte die Türkei, obwohl Mitglied der Nato, keine der vom Westen gegen Russland verhängten Sanktionen um. Sie wurde damit zur wichtigsten Drehscheibe des russischen Außenhandels. Das Land am Bosporus hat sich zu einem wichtigen Knotenpunkt für den Transport sanktionierter Waren nach Russland entwickelt, darunter milliardenschwere sogenannte „Parallelimporte“. Dabei geht es um die Einfuhr westlicher Marken nach Russland, für die keine Erlaubnis der Lizenzinhaber besteht.

Haben keine Berührungsängste, auch nach Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine nicht: Wladimir Putin (r), Präsident von Russland, und Recep Tayyip Erdogan, und Präsident der Türkei. © Quelle: Vyacheslav Prokofyev/Pool Sputni

Statistiken zeigen, dass sich der Handel zwischen der Türkei und Russland seit der Ukraineinvasion verdreifacht hat. Die wichtigsten gelieferten Waren sind demnach kleine Haushaltsgeräte, Elektronik, Lebensmittel, Kleidung und Ersatzteile. Der monatliche Warentransit durch die Türkei lag zwischenzeitlich bei 200 bis 400 Millionen US-Dollar.

Die USA hatte Ankara mehrfach gedroht, Strafmaßnahmen gegen türkische Unternehmen zu verhängen, sollten diese Sanktionen gegen Russland unterlaufen. Anfang März, nach dem Erdbeben, stoppte die türkische Regierung erstmals den bis dahin florierenden Transit westlich sanktionierter Güter nach Russland. Ankara habe den USA und der EU mündlich zugesichert, dass keine Waren mehr nach Russland gelangen, die unter die Sanktionen fallen, berichten westliche Diplomaten.