Aus der Türkei wird eine bemerkenswerte Umfrage gemeldet. 95,6 Prozent der Türkinnen und Türken finden es falsch, dass ihr Land nicht beim heutigen Eurovision Song Contest (ESC) mitmacht.

Das Ergebnis beeindruckt schon durch seine Eindeutigkeit. Alle derzeit kursierenden Umfragen zur Präsidentschaftswahl am Sonntag sind weit weniger klar; da liegt mal Staatschef Recep Tayyip Erdogan knapp vorn, mal Oppositionskandidat Kemal Kilicdaroglu.

Das wuchtige Votum pro ESC ist ein wichtiges Signal in einem wichtigen Moment. Hier geht es nicht etwa um dieses oder jenes Lied für Liverpool, sondern um eine sozio-kulturelle Grundsatzdebatte. Die Türkei hatte sich aus dem ESC ausgeklinkt, nachdem im Jahr 2014 – zum Entsetzen Erdogans – der Travestiekünstler Conchita Wurst den Wettbewerb gewonnen hatte. Dass das Nein Ankaras zum ESC richtig sei und richtig bleibe, finden nur 4,6 Prozent der befragten Türkinnen und Türken.

Diese Umfrage zeigt: Wer mit Blick auf die Türkei immer nur auf Erdogan starrt, verkennt Teile der Wirklichkeit. Land und Leute sind liberaler und proeuropäischer als der autokratische Poltergeist an der Staatsspitze.

Neue Realitäten jenseits von Erdogan

Erdogan startete vor rund 20 Jahren als Modernisierer. Fabriken, Straßen, Brücken und Flughäfen wurden gebaut, alle ökonomischen Indikatoren wiesen aufwärts. Nach und nach aber wuchs bei Erdogan, wie bei den Langzeitherrschern Wladimir Putin und Xi Jinping, auch das Sultanhafte. Kritiker wurden in Gefängniszellen gestoßen. Sich selbst ließ Erdogan funkelnde Paläste bauen, einen Dienstsitz in Ankara mit 40.000 Quadratmetern und ein Refugium am Meer in Marmaris, mit 300 Zimmern und Privatstrand.

Inzwischen wirkt Erdogans Bombast nur noch makaber angesichts rapide sinkender Realeinkommen. Viele türkische Familien haben Mühe, überhaupt über die Runden zu kommen. Im April lag die Inflationsrate bei haarsträubenden 42 Prozent.

Eine Mehrheit im Land, Pech für Erdogan, scheint die inzwischen entstandene neue Lage zu spüren: Der einstige Modernisierer steht der Modernisierung im Weg.

Wo soll die Zukunft des Landes liegen?

Niemand weiß, ob die neuen Strömungen rechnerisch bereits ausreichen, um am Wahltag einen Wechsel im Präsidentenamt zu bewirken. Doch so oder so hat Erdogan seinen Zenit überschritten.

Die EU-Europäerinnen und EU-Europäer müssen aufmerksamer werden für die Realitäten jenseits von Erdogan und das proeuropäische Denken in der Türkei intelligent und konstruktiv begleiten. Die Türkinnen und Türken sollten wissen: Sie sind nicht allein mit ihrem Traum von einer anderen Türkei.

Die Zukunft ihres Landes liegt nicht in einer Hinwendung zum chinesisch-russischen Drachenbären. Sie liegt auch nicht in nationalen Alleingängen. Die Zukunft der Türkei liegt da, wo viele sie bereits im Jahr 2003 gesehen haben, als zum ersten Mal eine türkische Sängerin den Eurovision Song Contest gewann: in Europa.