Was Sie zur Wahl in der Türkei wissen sollten

Die Türkei wählt ein neues Parlament, nachdem Präsident Erdogan im März 2023 per Dekret vorgezogene Neuwahlen anberaumt hat. Gleichzeitig tritt der Staatschef für eine dritte Amtszeit an. Beobachterinnen und Beobachtern zufolge könnte es erstmals seit Langem wieder ein knappes Rennen um die Präsidentschaft werden. In der Türkei sah sich Erdoğan zuletzt mit sinkenden Zustimmungswerten konfrontiert. Der türkische Präsident steht wegen der hohen Inflation und dem schlechten Krisenmanagement nach dem verheerenden Erdbeben im Februar unter Druck.

Wann findet die Wahl statt, was sagen die Umfragen und wer darf in Deutschland wählen? Ein Blick auf die wichtigsten Fragen.

Wann finden die Wahlen in der Türkei statt?

In der Türkei öffnen die Wahllokale am Sonntag, 14. Mai 2023. Die Parlaments- und die Präsidentschaftswahl finden am selben Tag statt. Ursprünglich sollten die Wahlen in der Türkei in diesem Jahr am 18. Juni stattfinden. Nachdem Präsident Erdogan vorgezogene Neuwahlen per Dekret durchgesetzt hat, wurde die Wahl auf den 14. Mai verschoben. Rund 64 Millionen Menschen sind dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben.

Wer darf wählen?

Gewählt werden darf auch im Ausland. Allein in Deutschland sind rund 1,5 Millionen Menschen stimmberechtigt. Hier stehen die Wahlurnen bereits seit dem 27. April bereit. In Deutschland lebende Wählerinnen und Wähler können ihre Stimme bis zum 9. Mai in einem der 26 bundesweit eingerichteten Wahllokalen abgeben. In der Regel befinden sich die Wahllokale in den türkischen Generalkonsulaten.

Wahlberechtigt ist, wer mindestens 18 Jahre alt und im Wählerverzeichnis eingetragen ist.

Wie funktioniert die Parlamentswahl in der Türkei?

Neben der international für viel Aufmerksamkeit sorgenden Präsidentschaftswahl wird in der Türkei auch das nationale Parlament neu gewählt. Bei der Wahl am 14. Mai werden die 600 Abgeordneten der 28. Großen Nationalversammlung bestimmt. Um ins Parlament gewählt zu werden, benötigen Parteien seit einer Wahlgesetzesänderung im Jahr 2022 mindestens 7 Prozent der Stimmen, vorher lag die Hürde bei 10 Prozent.

So kämpft die türkische Opposition in Deutschland um Wähler Der türkische Wahlkampf ist in vollem Gange. Die Umfragen zeigen: Es ist eng. In Deutschland kämpft die Opposition um wichtige Wählerstimmen. Wir waren dabei. © Quelle: Julia Kaiser, Sebastian May

Wie funktioniert die Präsidentschaftswahl in der Türkei?

Seit 2014 wird der türkische Staatspräsident direkt vom Volk gewählt. Um für die Wahl aufgestellt werden zu können, muss ein Kandidat oder eine Kandidatin die türkische Staatsbürgerschaft haben, mindestens 40 Jahre alt sein und über einen Hochschulabschluss verfügen.

Gewählt wird im Zwei-Runden-System: Erreicht kein Kandidat oder keine Kandidatin die absolute Mehrheit im ersten Wahlgang, kommt es zu einer Stichwahl der beiden Personen mit dem höchsten Stimmenanteil.

Für die türkische Präsidentschaftswahl 2023 treten vier Kandidaten an. Diese sind:

Recep Tayyip Erdogan (69 Jahre)

amtierender Präsident der Republik Türkei; Kandidat der „Volksallianz“, bestehend aus den Parteien Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Büyük Birlik Partisi (BBP) und Yeniden Refah Partisi (YRP)

Recep Tayyip Erdogan, amtierender Präsident der Türkei, spricht während einer Wahlkampfveranstaltung in Ankara. © Quelle: Tunahan Turhan/SOPA Images via Z

Kemal Kilicdaroglu (74 Jahre)

Vorsitzender der kemalistisch-sozialdemokratischen Partei Cumhuriyet Halk Partisi (CHP); Kandidat des Oppositionsbündnisses „Sechser-Tisch“, bestehend aus den Parteien CHP, Iyi Parti (Iyi), Demokrasi ve Atilim Partisi (Deva), Gelecek Partisi (GP), Demokrat Parti (DP) und Saadet Partisi (SP)

Kemal Kilicdaroglu bei einer Wahlkampfveranstaltung in Kocaeli am 28. April 2023. © Quelle: IMAGO/Depo Photos

Muharrem Ince (zum Zeitpunkt der Wahl 59 Jahre)

Gründer, Vorsitzender und Kandidat der „Heimatpartei“ Memleket Partisi

Sinan Ogan (55 Jahre)

Politiker und Autor; Kandidat des Wahlbündnisses Ata Ittifaki

Vor allem der Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu gilt als stärkster Konkurrent Erdogans für das Präsidentenamt. Die pro-kurdische Partei HDP verzichtet auf einen eigenen Kandidaten und ruft zur Wahl Kilicdaroglus auf.

Wahlen in der Türkei 2023: Was sagen die Umfragen?

Umfragen verschiedener Institute zeichnen ein gemischtes Bild vor der Parlamentswahl. Mal liegt das Bündnis um Kilicdaroglu vor Erdogans Volksallianz, mal ist es umgekehrt.

In Umfragen zur Präsidentschaftswahl erreicht Herausforderer Kilicdaroglu dagegen mehrfach die absolute Mehrheit (zwischen 51 und knapp 54 Prozent laut aktuellen Umfragen vom März 2023). Von einem einfachen Wahlsieg Erdogans, der das Land seit 20 Jahren regiert, ist daher nicht auszugehen. Auch im direkten Vergleich schneidet Herausforderer Kilicdaroglu besser als der Amtsinhaber ab. In einer Stichwahl gegen den Oppositionskandidaten würde Erdogan laut einer Umfrage des Instituts Saros vom 21. März 2023 nur auf 46,3 Prozent der Stimmen kommen. Für Kilicdaroglu würden somit 53,7 Prozent der Wählerinnen und Wähler stimmen.