Erdogan kämpft um die Macht

In der Türkei geht ein von Gewalt, Hetze und Hassparolen überschatteter Wahlkampf zu Ende. 60,7 Millionen Wahlberechtigte sind am Sonntag aufgerufen, über einen Staatspräsidenten und die Zusammensetzung des Parlaments zu entscheiden. Die Wahlen könnten für das Land eine Zeitenwende bedeuten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Elf Jahre lang war Recep Tayyip Erdogan Regierungschef, 2014 wurde er Staatsoberhaupt, und seit 2018 führt er die Türkei mit einer Machtfülle, wie sie kein anderer Staatschef eines westlichen Landes besitzt. Was kommt als Nächstes? „Es würde mich nicht wundern, wenn er sich bald zum Propheten erklärt“, sagte diese Woche Meral Aksener, die Vorsitzende der oppositionellen IYI-Partei.

Premier, Präsident, bald vielleicht Prophet - er empfange seine Befehle von Allah, sagt Erdogan selbst. Für seine Anhänger ist der 69-Jährige immer schon eine Lichtgestalt. Aber für viele andere hat er seine Strahlkraft verloren. Bei der Wahl am Sonntag kämpft Erdogan um eine dritte Amtszeit als Präsident und um eine Mehrheit für seine Gerechtigkeits- und Entwicklungspartei, die AKP, im nächsten Parlament.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Der richtige Mann zur richtigen Zeit“ steht neben Erdogans Porträt auf den riesigen Plakaten, die in den türkischen Städten ganze Häuserfronten bedecken. Aber noch nie schien ein Ende der 20-jährigen Ära Erdogan so nah wie jetzt. Meinungsforscher erwarten bei der Präsidentenwahl ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Erdogan und seinem sozialdemokratischen Herausforderer Kemal Kilicdaroglu, der als gemeinsamer Kandidat von sechs Oppositionsparteien antritt.

"Der richtige Mann zur richtigen Zeit" ("DOĞRU ZAMAN DOĞRU ADAM") steht auf Erdogans Wahlplakaten. © Quelle: Getty Images

Die Wahl findet vor dem Hintergrund einer schweren Wirtschaftskrise statt. Die Hyperinflation treibt immer mehr Familien in die Armut. Den Ausschlag könnten die fünf Millionen Erstwähler und die Anhänger der pro-kurdischen Partei HDP geben. Sie stellen zusammen fast 18 Prozent der Wahlberechtigten. In der Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen kommt Erdogan laut einer Untersuchung des Instituts Metropoll nur auf einen Stimmenanteil von 30, Kilicdaroglu dagegen auf über 50 Prozent. Die HDP bekam 2018 5,8 Millionen Stimmen, verzichtete diesmal auf einen eigenen Präsidentschaftskandidaten und rief ihre Anhänger dazu auf, für Kilicdaroglu zu stimmen.

Kurz vor dem Ende des Wahlkampfs verschieben sich jetzt die politischen Kräfteverhältnisse nun noch einmal zu Erdogans Ungunsten. Am Donnerstagnachmittag erklärte einer der vier Kandidaten, der Linkspopulist Muharrem Ince, seinen Rückzug aus dem Rennen. „Ich tue es für mein Vaterland“, sagte Ince vor der Presse. Der Grund für den Verzicht dürften Sex-Videos sein, die in den vergangenen Tagen aufgetaucht waren. Ince sagt, es handele sich um Fälschungen. Was schwerer wiegt: Im Internet kursierten angebliche Bank-Belege, die beweisen sollen, dass Ince Überweisungen von Erdogan-Vertrauten erhalten haben soll. In der Türkei gab es schon länger Gerüchte, wonach Ince von Erdogan als „trojanisches Pferd“ ins Rennen geschickt worden sei, um die Opposition zu spalten. Ince bestreitet das. Er hatte seinen Wahlkampf allerdings vor allem gegen Kilicdaroglu geführt, der als gemeinsamer Kandidat von sechs Oppositionsparteien antritt.

Bereits 2018 kandidierte Ince als Kandidat der größten Oppositionspartei CHP gegen Erdogan und erreichte rund 30 Prozent. Später trat er aus der CHP aus und gründete seine eigene linkspopulistisch ausgerichtete Heimatpartei.

Menschenrechtsaktivist Steudtner: „Es muss vom türkischen Staat Entschädigungen geben“ Der Politikwissenschaftler und Menschenrechtsaktivist Peter Steudtner saß 2017 mehrere Monate im Istanbuler Silivri-Gefängnis. Heute setzt er darauf, dass der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan die kommende Wahl verliert. Jetzt mit Plus-Abo lesen

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Oppositionskandidat laut Prognosen bei knapp 50 Prozent

Welche Auswirkungen Inces Verzicht auf den Wahlausgang haben werden, ist schwer vorherzusagen. In den Umfragen lag er anfangs bei fünf bis sieben Prozent, zuletzt aber nur noch bei zwei bis drei Prozent. Ince selbst gab bei seinem Rücktritt keine Wahlempfehlung. Wenn sich seine Anhänger aber nun mehrheitlich Kilicdaroglu anschließen, könnte das den Ausschlag geben. In einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage des Instituts Konda sprachen sich 49,3 Prozent der Befragten für Kilicdaroglu aus. Erdogan kam nur auf 43,7 Prozent. Damit liegt Kilicdaroglu nur noch knapp unter der Schwelle zur absoluten Mehrheit. Mit Inces Rückzug steigen die Chancen, dass die Präsidentenwahl bereits am Sonntag entschieden wird. Erreicht dann allerdings keiner der Bewerber mehr als 50 Prozent der Stimmen, findet zwei Wochen später eine Stichwahl zwischen Erdogan und Kilicdaroglu statt.

Wichtig für eine mögliche Stichwahl dürfte sein, wie die ebenfalls am Sonntag stattfindende Parlamentswahl ausgeht. Erreichen die Regierungspartei AKP und ihre Koalitionspartner noch einmal die absolute Mehrheit der Mandate, wäre Erdogan im Vorteil. Gewinnen hingegen die Oppositionsparteien eine Mehrheit in der nächsten Nationalversammlung, bekäme Kilicdaroglu Rückenwind.

Für Erdogan ist dies die alles entscheidende Wahl. Gewinnt er sie, kann er seine Macht weiter zementieren. Die Türkei ist dann in Gefahr, in eine Diktatur abzugleiten. Verliert Erdogan, müssen er und sein Clan fürchten, wegen Korruption und Machtmissbrauch angeklagt zu werden. Entsprechend erbittert wurde dieser Wahlkampf geführt. Erdogans Verbündeter Devlet Bahceli, Vorsitzender der neofaschistischen Partei MHP und Chef der berüchtigten Grauen Wölfe, beschimpfte Oppositionspolitiker als „Verräter“ und drohte ihnen, sie bekämen „entweder lebenslange Haftstrafen oder Kugeln in ihre Körper“.

Türkischer Oppositionspolitiker Imamoglu mit Steinen attackiert „Als wir ankamen, merkten wir sofort, dass es von allen Seiten Steine auf uns regnete. Aufnahmen zeigen zweifellos“. © Quelle: Reuters

Einen Vorgeschmack bekam Istanbuls Bürgermeister Ekrem Imamoglu, als er diese Woche im osttürkischen Erzurum Wahlkampf für Kilicdaroglu machte. AKP- und MHP-Anhänger empfingen ihn mit Steinwürfen. Zahlreiche Menschen wurden verletzt. Die Polizei sah untätig zu. Erdogan verteidigte die Angreifer: Imamoglu habe sie „provoziert“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Noch nie war die Türkei so polarisiert wie in diesem Wahlkampf. Erdogan hetzte gegen Schwule, Lesben und trans Menschen. Diesen „Perversen“, wie er sie nennt, werde man nach der Wahl „eine Lektion erteilen“. Ihnen könnte nach einem neuerlichen Erdogan-Sieg ein Pogrom drohen. Derweil kursieren im Internet Videos, in denen ein bekannter ehemaliger Erdogan-Vertrauter von einer Milliarden-Dollar-Provision berichtet, die Erdogan bei der Vergabe einer Flughafen-Konzession kassiert haben soll. Der ehemalige Confidant berichtet auch von einer stillen Beteiligung des Erdogan-Sohns Bilal an einem Bauunternehmen, das große Staatsaufträge bekommt. Im jüngsten Enthüllungs-Video geht es um eine geheim gehaltene chronische Krankheit Erdogans. Die Oppositionspolitikerin Aksener forderte Erdogan öffentlich auf, sich zu den Vorwürfen zu äußern. Doch der Präsident schweigt.

Dass Erdogan ein schlechter Verlierer ist, zeigte sich schon 2019. Bei der damaligen Kommunalwahl eroberte die oppositionelle CHP die Rathäuser in mehreren bis dahin von der AKP regierten Großstädten, darunter Ankara und Istanbul. Dort gewann der CHP-Kandidat Ekrem Imamoglu mit 13.000 Stimmen Vorsprung gegen Erdogans Bewerber Binali Yildirim. Der Verlust der Bosporusmetropole wurmte Erdogan besonders, weil er dort in den 1990er Jahren als Bürgermeister seine Karriere begonnen hatte. Auf Betreiben Erdogans annullierte die Wahlbehörde das Ergebnis und setzte eine Neuwahl an. Die gewann wiederum Imamoglu – diesmal mit 800.000 Stimmen Vorsprung. Das war Erdogans erste große Niederlage.

Der Krisen-Radar RND-Auslandsreporter Can Merey und sein Team analysieren die Entwicklung globaler Krisen im neuen wöchentlichen Newsletter zur Sicherheitslage – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Jetzt wächst bei der Opposition die Sorge vor Unregelmäßigkeiten bei der Abstimmung am Sonntag. Wie das aussehen könnte, zeigte sich bei den Kommunalwahlen 2014: In Ankara führte am Wahlabend der Oppositionskandidat. Dann stoppte die Wahlbehörde YSK die Bekanntgabe von Auszählungsergebnissen. Als sie mehrere Stunden später wieder aufgenommen wurde, lag plötzlich der Regierungskandidat vorn.

Jetzt lässt ein Vorfall im fernen Australien aufhorchen. Dort lebende türkische Staatsbürger konnten bereits seit dem 27. April ihre Stimme abgeben. Die Wahlberechtigten erhalten einen amtlichen Wahlzettel, auf dem alle Parteien verzeichnet sind. In der Wahlkabine markieren sie dann mit einem kleinen Stempel die Partei ihrer Wahl. In einem Wahllokal in Sydney stellte ein Wähler überrascht fest, dass der ihm ausgehändigte Wahlzettel bereits für die Erdogan-Partei AKP abgestempelt war. Kein Einzelfall: 720 Wahlzettel waren bereits vorab so präpariert worden – mutmaßlich von Erdogan-Anhängern.

Innenminister Süleyman Soylu vergleicht die Wahl mit einem „Putschversuch des Westens“. Das wirft die Frage auf, ob Erdogan eine Wahlniederlage überhaupt akzeptieren und freiwillig abtreten würde. Der Oppositionskandidat Kilicdaroglu warnt vor Provokationen am Wahlabend und „bewaffneten Gruppen“. Er beschwört seine Anhänger: „Niemand sollte auf die Straße gehen und feiern, wenn wir gewinnen. Alle sollten in ihren Wohnungen bleiben.“