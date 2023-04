Erdogans unheimliche Freunde

Bei der Wahl seiner politischen Partner war Recep Tayyip Erdogan noch nie wählerisch, Hauptsache, er bleibt an der Macht. 2018 paktierte er mit der MHP, der neofaschistischen Partei der Nationalistischen Bewegung, um die Präsidenten- und Parlamentswahl zu gewinnen. Wenig später kam die rechtsextrem-islamistische BBP, die Partei der Großen Einheit, als Partner hinzu. Mit Erdogans islamisch-konservativer Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP) bilden die beiden Splitterparteien die Volksallianz. Aber jetzt muss Erdogan bei den Wahlen am 14. Mai erneut um seine Wiederwahl und die Mehrheit im Parlament bangen. Deshalb sucht er neue Unterstützer.

Sie sind klein. Zusammen kommen die beiden islamistischen Splitterparteien YRP und Hüda Par in den Umfragen nicht mal auf 2 Prozent – viel zu wenig, um ins Parlament einzuziehen. Aber in Erdogans Volksallianz könnten sie im Huckepack­verfahren doch den einen oder anderen Sitz in der Großen National­versammlung erobern. Erdogan hofft, dass die neuen Partner ihm bei der Parlamentswahl am 14. Mai, wenn es um jede Stimme gehen wird, die Mehrheit sichern.

Es geht den Führern der beiden Splitter­parteien, Hüda Par-Chef Zekeriya Yapicioglu und dem YRP-Vorsitzenden Fatih Erbakan, aber nicht nur um die Parlaments­mandate. Sie wollen als Erdogans Mehrheits­beschaffer politischen Einfluss gewinnen. Und da beginnt es unheimlich zu werden.

Die Hüda Par, die Partei der freien Sache, gilt als politischer Arm der türkischen Hizbullah. Die Organisation hat seit den 1990er-Jahren zahlreiche politisch motivierte Morde begangen, unter anderem an der feministischen Autorin Konca Kuris 1999 und an Gaffar Okkan, dem Polizeichef von Diyarbakir. Er und fünf seiner Leibwächter wurden im Januar 2001 von mehr als einem Dutzend Angreifern, die der Hizbullah zugerechnet wurden, mit automatischen Waffen niedergemäht.

Terroristische Vergangenheit der „Freunde“

2012 formierte sich die Hizbullah als Hüda Par politisch. 2017 unterstützte die Partei Erdogan bei der Volksabstimmung, mit der er seine Präsidial­verfassung durchsetzte. Die Unterstützung gab es nicht zum Nulltarif: Zahlreiche Hizbullah-Terroristen wurden in den Jahren danach vorzeitig aus der Haft entlassen. Von der terroristischen Vergangenheit der Partei will Erdogan allerdings nichts wissen. Er spricht jetzt von „Freunden“, die sich der Volksallianz angeschlossen hätten.

Berührungsängste mit Extremisten kennt Erdogan nicht. Das bewies schon sein vor fünf Jahren geschlossener Pakt mit der neofaschistischen MHP. Sie ist die politische Heimat der berüchtigten Grauen Wölfe. Die waren maßgeblich an den bürgerkriegs­ähnlichen Unruhen in der Türkei Ende der 1970er beteiligt. Nach offiziellen türkischen Angaben werden den Grauen Wölfen in den Jahren 1974 bis 1980 insgesamt 694 Morde zur Last gelegt. Ihr Terror richtete sich vor allem gegen Linke, Gewerkschafter und Kurden. Die Organisation unterhält enge Verbindungen zur organisierten Kriminalität und zur türkischen Mafia. Auch in Deutschland ist sie aktiv und wird vom Verfassungs­schutz beobachtet. Nach Angaben der Bundeszentrale für politische Bildung sind die Grauen Wölfe mit rund 18.000 Mitgliedern die größte rechtsextreme Organisation in Deutschland.

Im Parlament ist Erdogan auf die 48 Mandate der MHP angewiesen, ohne sie hat er keine Mehrheit. MHP-Chef Devlet Bahceli nutzt das aus und treibt Erdogan vor sich her. Der verschärfte Kurs der Regierung in der Migrations­politik und die aggressiven Töne gegenüber dem Westen sind vor allem dem Druck der MHP geschuldet. Der Einfluss der Ultra­nationalisten auf die Regierungs­politik in Ankara ist viel größer als es ihr politisches Gewicht – 11 Prozent bei den Wahlen von 2018 – vermuten lässt. Bahceli hat sich Schlüssel­stellungen in der Justiz, in der staatlichen Verwaltung und im Sicherheits­apparat für seine Leute gesichert. Das wirft auch die Frage auf, wie geordnet oder nicht eine mögliche Wahlniederlage Erdogans ablaufen würde. Während die MHP bei früheren Wahlen nur mit Ach und Krach über die Zehnprozenthürde kam, braucht Bahceli jetzt nicht mehr zu zittern, auch wenn seine Partei in jüngsten Umfragen nur noch bei 5 Prozent liegt. Erdogan ließ das Wahlrecht so ändern, dass die MHP nun auf dem Ticket der Regierungs­partei AKP in die National­versammlung kommen kann.

Wie die MHP in der Vergangenheit, wird auch die Hüda Par von Erdogan Gegenleistungen erwarten. Sie fordert die Abschaffung des Gesetzes 6284, das Frauen und Kinder vor Gewalt und Missbrauch schützt. Außerdem tritt sie für die Geschlechter­trennung an Schulen und Universitäten ein. Sie will das islamische Recht, die Scharia, einführen, Ehebruch unter Strafe stellen und „Perversionen unserer moralischen Werte“ strafrechtlich verfolgen, um „die Integrität der Familie zu schützen“ – ein Hinweis darauf, was lesbischen, schwulen, bisexuellen und Transgender­menschen in der Türkei drohen könnte, wenn Erdogan erneut die Wahl gewinnt und sich seinen neuen Freunden erkenntlich zeigen muss.