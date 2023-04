Rückzug in der heißen Wahlkampfphase: Wie steht es um Erdogans Gesundheit?

Am Dienstagabend musste der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ein Fernsehinterview unterbrechen, offenbar wegen Magenproblemen, wie er später erklärte. Seitdem hat der Präsident an keinem Termin mehr persönlich vor Ort teilgenommen – und das in der heißen Phase des Wahlkampfs.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch bei der Einweihung des Atomkraftwerks Akkuyu im Süden des Landes hielt Erdogan am Donnerstag lediglich eine Ansprache per Video. Eigentlich galt der Termin als einer der wichtigsten Auftritte des Präsidenten im Endspurt vor der Wahl. Der russische Staatschef Wladimir Putin hatte ebenfalls per Video an der Zeremonie teilgenommen. Erdogan wirkte bei der Schalte sichtlich blass und angeschlagen.

Der türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca hatte kurz zuvor erklärt, Erdogan sei auf dem Weg der Besserung. Er habe am Donnerstagmorgen mit ihm gesprochen. „Sein Gesundheitszustand ist überaus gut.“ Erdogan habe sich eine Magen-Darm-Entzündung zugezogen. Er werde sein Programm in kürzester Zeit fortsetzen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch am Freitag verzichtet Erdogan auf einen persönlichen Auftritt bei der Einweihung einer Brücke im südtürkischen Adana, wie aus seinem Programm hervorging. Auch hier wurde zuvor lediglich eine Teilnahme per Video angekündigt. Erdogan führt seinen Wahlkampf also weiterhin nur eingeschränkt fort.

Spekulationen und Gerüchte zu Erdogans Gesundheitszustand

Der Rückzug mitten in der heißen Phase des Wahlkampfs lässt die Gerüchteküche brodeln und heizt Spekulationen über den Gesundheitszustand des 69-Jährigen an. So wurden unter anderem Vermutungen laut, Erdogan sei in ein Krankenhaus eingeliefert worden oder hätte womöglich einen Herzinfarkt erlitten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Der türkische Kommunikationsdirektor Fahrettin Altun twitterte dazu: „Wir weisen solche unbegründeten Behauptungen bezüglich der Gesundheit des Präsidenten kategorisch zurück.“

Der türkische Vizepräsident Fuat Oktay sagte nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu, Erdogan gehe es gut. „Wir stehen ständig in Kontakt.“ Er spricht jedoch nicht von Magen-Darm-Problemen, sondern von einer Erkältung, die dem türkischen Präsidenten zusetze.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wenn die Opposition die Wahlen gewinnt, werden alle gewinnen“ Den türkischen Präsidenten Erdogan hat der deutsch-türkische Abgeordnete Yeneroglu lange Zeit vehement gegen Kritik verteidigt – auch in Deutschland. Heute engagiert sich Yeneroglu dafür, dass der Autokrat in Ankara entmachtet wird. Jetzt mit RND+ lesen

Ehemaliger Arzt empfiehlt Ruhe

Unterdessen habe sich auch Erdogans ehemaliger Arzt zum Gesundheitszustand des Präsidenten zu Wort gemeldet, berichtet die „Tagesschau“: Turhan Cömez ist inzwischen Politiker in der Opposition, der patriotischen IYI-Partei. Laut „Tagesschau“ habe er in einem Interview mit einem türkischen TV-Sender gesagt, er würde Erdogan raten, „sich eine Zeit lang ernsthaft auszuruhen“. Seine Gesundheit sei wichtiger als alles andere, „und ich denke, es wäre besser für ihn, diesen Prozess mit etwas Ruhe anzugehen“.

Im Endspurt des türkischen Wahlkampfs muss Erdogan ein hohes Pensum bewältigen. Um die 40 Termine habe Erdogan für die kommenden Wochen vor der Wahl geplant, berichtet die „Tagesschau“.

Knappes Rennen in der heißen Wahlkampfphase

In der Türkei finden am 14. Mai Parlaments- und Präsidentenwahlen statt. Umfragen zufolge zeichnete sich ein Kopf-an-Kopf Rennen zwischen Erdogan und seinem stärksten Herausforderer, dem Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu, ab. Erdogan betrieb bislang einen intensiven Wahlkampf und absolvierte in der Regel drei Auftritte vor Publikum an einem Tag.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/lin/dpa