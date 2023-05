﻿Droht Millionen Syrern die Abschiebung aus der Türkei zurück in den Bürgerkrieg?

Ankara. „Damaskus-Markt“ heißt der Gemischtwarenladen des 31-jährigen Syrers, der eigentlich aus der Stadt Aleppo stammt und vor zwölf Jahren vor dem Krieg in die Türkei geflohen ist. In dem kleinen Laden in der türkischen Hauptstadt Ankara gibt es Tee und Kaffee, Datteln und Oliven, Speiseöl und Reis, die meisten Etiketten sind auf Arabisch beschriftet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Viertel Önder im Nordosten Ankaras leben zahlreiche Syrerinnen und Syrer, die meisten stammen aus Aleppo, jener im Bürgerkrieg und zuletzt auch beim Erdbeben vom Februar schwer zerstörten Stadt. Vor der Stichwahl in der Türkei an diesem Sonntag sind die Geflüchteten im Land ins Zentrum des Wahlkampfs gerückt. „Niemand hier im Viertel wird reden“, sagt der Ladenbesitzer dem Reporter aus Deutschland. „Die Menschen haben zu viel Angst davor, abgeschoben zu werden.“

Stimmung gegen Geflüchtete

Oppositionskandidat Kemal Kilicdaroglu (CHP) hat angekündigt, alle rund vier Millionen Geflüchteten in der Türkei – darunter 3,6 Millionen Syrer und Syrerinnen – innerhalb eines Jahres in ihre Heimatländer abzuschieben. Präsident Recep Tayyip Erdogan (AKP), der als Favorit in die Stichwahl geht, will Syrer und Syrerinnen ebenfalls zurückschicken, wenn auch auf freiwilliger Basis.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Je mehr die Türkinnen und Türken unter der Wirtschaftskrise im Land leiden, desto stärker dreht sich die Stimmung gegen die Geflüchteten. Kilicdaroglu trifft einen Nerv: In einer Umfrage kurz vor der Wahl nennen zwar 57 Prozent die Wirtschaftslage als wichtigstes Thema, mit 16 Prozent folgen aber an zweiter Stelle die Geflüchteten. 71 Prozent geben an, die Syrerinnen und Syrer sollten so bald wie möglich in ihr Land zurückkehren. Nur 20 Prozent der Befragten sagen, das sollte erst geschehen, wenn es für sie sicher sei.

Stoppen die EU-Hilfen Kilicdaroglus Pläne?

Der Besitzer des Damaskus-Markts redet nach einigem Zögern dann doch, solange weder sein Name noch ein Foto veröffentlicht werden. Er kann sich nicht vorstellen, dass Kilicdaroglu seine Drohung wahr machen würde. „Er bekommt doch viel Geld aus Europa für die Flüchtlinge“, sagt der Familienvater mit Blick auf den Flüchtlingspakt der EU mit der Türkei.

Allerdings argumentiert die türkische Regierung seit Jahren, dass die europäischen Milliardenhilfen die Kosten der Türkei für die Millionen Schutzsuchenden längst nicht aufwiegen. Der Ladenbesitzer würde die Türkei am liebsten verlassen, um zu seinen Verwandten in die USA überzusiedeln. „Da gibt es keinen Rassismus“, meint er. „Anders als hier.“

Syrer in der Türkei klagen über Diskriminierung

Der 31-Jährige beklagt, Syrerinnen und Syrer würden von Türken inzwischen beschimpft oder gar attackiert. „Vor zwei Jahren hat ein junger Syrer hier einen Türken getötet. Danach haben Türken unsere Läden angegriffen und unsere Häuser mit Steinen beworfen. Es war eine sehr schlechte Zeit.“ Natürlich sei er der Türkei aber dankbar für die Aufnahme der vielen Geflüchteten. „Es gibt hier auch sehr viele gute Menschen“, betont er. „Nicht jeder ist schlecht.“ Dass er einmal einen Lebensmittelladen in Ankara betreiben würde, habe er sich früher übrigens nicht träumen lassen, erzählt er. In Aleppo habe er arabische Literatur studiert – bis er vor dem Bürgerkrieg habe fliehen müssen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Weite Teile Aleppos wurden durch Bomben völlig zerstört. © Quelle: imago images/PuzzlePix

Der Damaskus-Markt liegt an der Einkaufsstraße in Önder, die zahlreiche andere syrische Läden säumen. Hier werden Lebensmittel, Kleidung und Wasserpfeifen angeboten, dazwischen stehen Schnellrestaurants und Bäckereien. Ein Handyladen dient zugleich als Filiale von Western Union, ein Anbieter von Auslandsüberweisungen, mit dem aus der Türkei Geld nach Syrien geschickt werden kann. Die meisten Syrer und Syrerinnen in Önder sprechen Türkisch, viele von ihnen wollen aber nicht mit Reportern reden. In einem Süßigkeitenladen warnt ein Verkäufer seinen Kollegen auf Arabisch, sich bloß nicht auf ein Gespräch über Politik einzulassen. Kostproben bietet er trotzdem an.

Zehn Jahre Gezi-Proteste: Als es noch Hoffnung gab Der kleine Gezi-Park in Istanbul wird zum Ausgangspunkt von landesweiten Protesten: Vor zehn Jahren bricht sich die Wut auf die zunehmend autoritäre Regierung in der Türkei Bahn und vereint dabei die unterschiedlichsten Menschen. Was ist geblieben von den Protesten und dem Geist der Hoffnung? Jetzt mit Plus-Abo lesen

„Warum nimmt uns Europa nicht auf?“

In einem Laden für Haushaltswaren ist ein 30-jähriger Verkäufer bereit zum Gespräch. Er sagt, er sei vor zwölf Jahren in die Türkei geflohen, als er aus der syrischen Armee desertiert sei. „Wie sollen Leute wie ich denn zurückkehren können?“, fragt der Mann. „Außerdem ist das Leben in Syrien sehr, sehr schwer. Es ist ein Land im Krieg.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Verkäufer will vom Reporter aus Deutschland vor allem eines wissen: „Warum nimmt uns Europa nicht auf? Kilicdaroglu könnte uns doch nach Europa schicken.“ Er würde mit seiner schwangeren Ehefrau und den vier Kindern am liebsten sofort in die EU fliehen und sei dafür im Kontakt mit Schleusern gewesen. „Sie verlangen 4000 Dollar (knapp 3730 Euro) pro Person über das Meer, die Route ist aber zu gefährlich mit Kindern“, sagt der Mann, während er an seiner Zigarette zieht. Über den Landweg würden die Schlepper Preise zwischen 7000 und 12.000 Dollar aufrufen. „So viel Geld habe ich nicht. Aber wenn ich es hätte, würde ich mich sofort mit meiner Familie auf den Weg machen.“

„Ich bin sicher, dass sie uns nicht in unseren Tod schicken werden.“ Murat (26) aus Aleppo

Murat aus Aleppo betreibt gemeinsam mit seinem Bruder ein Bekleidungsgeschäft in Önder, seinen echten Namen will der 26-Jährige nicht nennen. „Die Menschen sind angespannt“, sagt er mit Blick auf die Wahl. Murat verweist darauf, dass Geschäftsleute wie er einen Beitrag zur türkischen Wirtschaft leisteten. „Wir haben eine Arbeitserlaubnis, und wir zahlen natürlich Steuern.“

Wie alle seine Landsleute vermisse er seine Heimat, aus der er vor sechs Jahren geflohen sei. „Wir wurden gezwungen zu gehen“, sagt er. „Aber Syrien ist unser Land. Wenn sich die Lage dort verbessert, werden wir freiwillig zurückkehren.“ Er könne sich nicht vorstellen, dass die Türkei nach all der Hilfe Syrerinnen und Syrer in den Krieg abschiebe, sagt Murat. „Ich bin sicher, dass sie uns nicht in unseren Tod schicken werden.“