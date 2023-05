Wahllokale in der Türkei geschlossen - Angriffe auf Wahlhelfer

Istanbul. Bei der Präsidentschaftswahl in der Türkei hat es Schilderungen zufolge Angriffe auf Wahlhelfer gegeben. Mehrere Politiker der oppositionellen CHP berichteten am Sonntag von körperlichen Angriffen gegen sie selbst und Wahlhelfer. Der CHP-Politiker Ali Seker sagte, er und Wahlhelfer der Opposition seien in der Provinz Sanliurfa von einer Gruppe angegangen worden, nachdem sie Unregelmäßigkeiten beanstandet hätten. Auch aus Istanbul, Mardin und Diyarbakir gab es Meldungen von Übergriffen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Chef der Wahlbehörde erklärte seinerseits nach Schließung der Wahllokale, es habe bisher keine „negativen Entwicklungen“ gegeben.

In der hart umkämpften Stichwahl um das Präsidentenamt traten am Sonntag Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan und der Oppositionskandidat Kemal Kilicdaroglu gegeneinander an. Erdogan galt laut Umfragen als Favorit. Rund 61 Millionen Menschen waren in der Türkei zur Abstimmung aufgerufen. Wahlberechtigte in Deutschland hatten bereits vorher abgestimmt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Wahllokale schlossen um 16.00 Uhr MESZ. Vorläufige Ergebnisse wurden bereits am Abend erwartet. Der Chef der Wahlbehörde Ahmet Yener hatte am Morgen erklärt, er erwarte eine deutlich schnellere Auszählung der Stimmen als bei der Wahl vor zwei Wochen. Die Wahlbehörde hatte die vorläufige Endergebnisse der Abstimmung vom 14. Mai erst am Folgetag bekannt gegeben.

61 Millionen Menschen in der Türkei zur Wahl aufgerufen

Die Wahl gilt als richtungsweisend. Erdogan ist seit 20 Jahren an der Macht. Seit der Einführung eines Präsidialsystems 2018 hat er so viel Macht wie nie zuvor. Kritiker befürchten, dass das Land mit rund 85 Millionen Einwohnern vollends in die Autokratie abgleiten könnte, sollte er erneut gewinnen. Kilicdaroglu tritt für eine Allianz aus sechs Parteien unterschiedlicher Lager an und verspricht, das Land zu demokratisieren. Nicht nur in der Region, sondern auch international wird die Abstimmung in dem Nato-Land aufmerksam beobachtet.

Präsidentschaftsanwärter und Zweitplatzierter der ersten Runde, Kilicdaroglu, warb am Sonntagmorgen noch einmal für einen Wandel. „Ich lade alle Bürger dazu ein, an die Urne zu gehen, um die Unterdrückung und die autoritäre Führung abzuschaffen und diesem Land echte Freiheit und Demokratie zu bringen.“

Präsidentenwahl in der Türkei geht in die zweite Runde In der Türkei hat am Sonntagmorgen die zweite Runde der Präsidentenwahl begonnen. © Quelle: Reuters

Kilicdaroglu hoffte auf die Stimmen der Nicht-Wähler der ersten Runde. 2,5 Millionen Stimmen lag er hinter Erdogan. Er rief seine Anhänger zudem dazu auf, die Wahlurnen zu schützen, „denn diese Wahl findet unter sehr schweren Bedingungen statt.“ Die Opposition sei etwa diffamiert worden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/dpa