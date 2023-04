Wie die Deutschtürken bei der vergangenen Wahl stimmten

Die Bilder des schweren Erdbebens im Februar dürften nicht nur in der Türkei unvergessen sein. Auch hierzulande erinnern sich die Menschen an die Aufnahmen von eingestürzten Häusern, von Verletzten und Toten. In der Türkei wird nun am 14. Mai über Parlament und Präsident abgestimmt. In Deutschland sind hier lebende türkische Staatsangehörige bereits jetzt aufgerufen, bis zum 9. Mai ihre Stimme abzugeben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dass es wie 2018 einen Erdrutschsieg für den amtierenden Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan geben wird, gilt als eher unrealistisch. „Diesmal wird es knapp für Erdogan“, sagt auch etwa Sabri Ayyildib, der seit gut 50 Jahren in Köln lebt, gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. „Das Erdbeben im Februar wird sich negativ für ihn auswirken.“

Vor fünf Jahren: Ergebnis in Deutschland weicht ab - zugunsten Erdogans

Seit 2014 dürfen türkische Staatsangehörige im Ausland wählen - in den Ländern, in denen sie leben. Vorher mussten sie dafür in die Türkei reisen. 2018 war das Ergebnis noch deutlich zugunsten Erdogans ausgefallen. 52,6 Prozent der Wählenden stimmten bei der Präsidentschaftswahl für ihn. Sein stärkster Konkurrent, Muharrem İnce, erreichte lediglich 30 Prozent der Stimmen. Auffällig: Erdogan schnitt bei den Wählenden in Deutschland deutlich besser ab als in der Türkei selbst.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

12,2 Prozentpunkte höher war sein Ergebnis hierzulande, er kam auf fast zwei Drittel der abgegebenen Stimmen. Seine Widersacher lagen teils deutlich unter den Werten, die sie in der Türkei erreichten.

Auch Erdogans Partei, die AKP, schnitt am stärksten ab - und erreichte sogar eine absolute Mehrheit unter den Wählenden in Deutschland, während sie insgesamt nur auf 42,6 Prozent der Stimmen kam. Die stärkste Oppositionspartei hingegen, die CHP, schnitt mit 15,6 Prozent 7 Punkte schlechter ab als im Gesamtergebnis.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dabei zeigen sich auch regionale Unterschiede. In Nordrhein-Westfalen etwa, wo die meisten türkischstämmigen Menschen in Deutschland leben, gaben deutlich mehr Wählende Erdogan ihre Stimme als etwa im Norden oder in Berlin. Dort fuhr die AKP mit 45,3 Prozent der Stimmen ihr schwächstes Ergebnis in Deutschland ein, Spitzenwerte erreichte sie dagegen in Essen, wo 66,5 Prozent der Wählenden ihr Kreuz bei der Erdogan-Partei machten. In Münster und Düsseldorf waren es knapp 60 Prozent.

Werden Türken im Ausland zum Zünglein an der Waage?

Die türkische Community in Deutschland ist bei Weitem nicht die Einzige außerhalb der Türkei, aber mit rund drei Millionen Menschen die Größte. Insgesamt 3,4 Millionen im Ausland lebende Türken sind wahlberechtigt - in Deutschland sind es rund 1,5 Millionen Menschen, die in den Wahlurnen ihr Kreuz setzen können. Das sind nur gut 2,4 Prozent der Wahlberechtigten insgesamt - bei der vergangenen Wahl vor fünf Jahren, als Erdogan und seine AKP deutlich vorn lagen, dürfte der Einfluss daher überschaubar gewesen sein.

Anders könnte es aussehen, wenn das Ergebnis wie in den Umfragen vorhergesagt deutlich knapper ausfällt. Demnach hat Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu (CHP) gute Chancen, Präsident Recep Tayyip Erdogan nach 20 Jahren an der Macht abzulösen. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Macit Karaahmetoglu rechnet damit, dass genau das eintreffen wird. „Das große Mobilisierungspotenzial, das Erdogan 2018 hatte, ist verpufft. Die Enttäuschung über ihn ist auch unter den Deutschtürken enorm groß. Sie sehen, dass Erdogans Präsidialsystem die Türkei an den Rand des Abgrunds gebracht hat“, sagt er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. Er rechnet damit, dass Erdogan und die AKP bei dieser Wahl deutlich weniger Stimmen erhalten werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Krisen-Radar RND-Auslandsreporter Can Merey und sein Team analysieren die Entwicklung globaler Krisen im neuen wöchentlichen Newsletter zur Sicherheitslage – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Das dürfte gerade in diesem Jahr nicht unerheblich sein. Wird es am Ende knapp, dann könnten die Stimmen aus Deutschland und anderen Staaten womöglich sogar entscheidend sein.

RND/sag (mit dpa)