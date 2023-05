Erdogan und Kilicdaroglu vor wahrscheinlicher Stichwahl optimistisch

Ankara. Über das künftige Staatsoberhaupt der Türkei wird aller Voraussicht nach in einer Stichwahl entschieden. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu sah Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan am Montagmorgen nach vorläufigen Daten bei 49,3 Prozent und seinen Herausforderer Kemal Kilicdaroglu bei 45 Prozent der Stimmen. Letzte Stimmen wurden noch ausgezählt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Votum wurde weithin als Schicksalswahl darüber gesehen, ob das Nato-Land weiterhin einen autoritären Kurs unter Erdogan verfolgt oder einen demokratischeren Pfad unter Kilicdaroglu einschlägt. Vertreterinnen und Vertreter von Opposition und Regierung überzogen sich noch während der laufenden Auszählung gegenseitig mit Vorwürfen, etwa der Sabotage.

Kilicdaroglu: „Wir werden die zweite Runde absolut gewinnen“

Erdogan sagte in der Nacht vor Anhängerinnen und Anhängern in der Hauptstadt Ankara, er werde die Entscheidung der Nation respektieren, sollte es zu einer Stichwahl kommen. „Wir wissen noch nicht, ob die Wahlen in der ersten Runde beendet wurden. (…) Wenn sich unsere Nation für eine zweite Runde entschieden hat, ist das auch willkommen“, sagte er und verwies auf Stimmen von Türkinnen und Türken im Ausland, die noch gezählt werden müssten. In dieser Gruppe hatte er 2018 etwa 60 Prozent Zustimmung erhalten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

CHP-Politiker Kilicdaroglu, der von einem Sechs-Parteien-Bündnis unterstützt wurde, erklärte: „Wir werden die zweite Runde absolut gewinnen (…) und Demokratie bringen.“ Erdogan habe das Vertrauen des Landes verloren. Bei der ebenfalls am Sonntag abgehaltenen Parlamentswahl zeichnete sich ein Sieg der Allianz um Erdogans AKP ab.

RND/AP