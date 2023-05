Türkische Opposition beklagt Medienvorteil für Erdogan

Russland feiert – und ist nervös

Kein „friedlicher Himmel“: Putins Angst vor Störungen am „Tag des Sieges“

Mit „Mirnoje Nebo!‘“ („Einen friedlichen Himmel!“) prostete man sich früher in der Sowjetunion am „Tag des Sieges“ zu. Doch dieses Jahr wird der 9. Mai einmal mehr eher verhalten gefeiert. Was auch daran liegt, dass am Himmel über Russland Gefahr lauert und der Angriffskrieg gegen das Nachbarland Ukraine nicht so läuft, wie man sich das vorstellt.