Warum Erdogans Chancen für eine Wiederwahl wieder gestiegen sind

Noch vor wenigen Wochen gaben die Demoskopen in der Türkei dem Oppositionskandidaten Kemal Kilicdaroglu gute Chancen, bei der Präsidentenwahl Mitte Mai den Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan abzulösen. Aber jetzt könnte ein abtrünniger Parteifreund Kilicdaroglu einen Strich durch die Rechnung machen. Keinen freut das mehr als Erdogan.

Der allmächtige Staatschef spürt Gegenwind. Die Wirtschaftslage ist desolat. Die offizielle Inflationsrate ist zwar von mehr als 85 Prozent im vergangenen Oktober auf 50 Prozent im März zurückgegangen. Aber regierungsunabhängige Ökonomen halten die Zahlen des staatlichen Statistikamtes für falsch. Sie beziffern die tatsächliche Teuerung auf 112,5 Prozent. Das chaotische Krisenmanagement nach der Erdbebenkatastrophe von Anfang Februar offenbarte die Dysfunktionalität der Ein-Mann-Herrschaft in Ankara. Davon könnte der Herausforderer Kilicdaroglu profitieren.

Ein weiterer Kandidat hat seinen Hut in den Ring geworfen

Aber aus dem Duell um die Macht in Ankara ist ein Dreikampf geworden, seit Muharrem Ince vor vier Wochen seinen Hut in den Ring warf. Der 58-Jährige tritt ebenfalls bei der Präsidentenwahl an. Bereits 2018 kandidierte der frühere Lehrer für die sozialdemokratisch-kemalistische Oppositionspartei CHP gegen Erdogan. Der setzte sich gleich im ersten Wahlgang mit knapp 53 Prozent klar durch, Ince kam nur auf 31 Prozent – und zeigte sich als schlechter Verlierer: Ince verabschiedete sich am Wahlabend mit einer kurzen SMS und tauchte erst einmal ab. 2021 verließ er die CHP und gründete seine Memleket Partisi, die populistisch-kemalistische Heimatpartei.

Inces Motive sind ein Rätsel

Aussichten auf einen Sieg hat Ince auch diesmal nicht, obwohl er selbst sein Stimmenpotenzial auf „60 Prozent“ beziffert. Die meisten Umfragen sehen ihn bei fünf Prozent – viel zu wenig, um zu gewinnen. Aber genug, um seinem früheren Parteifreund Kilicdaroglu, der als gemeinsamer Kandidaten von sechs Oppositionsparteien in die Wahl geht, einen Strich durch die Rechnung zu machen. Denn vor allem ihm macht Ince jetzt Wähler abspenstig.

In einer Umfrage des Instituts ORC von Mitte März lag Kilicdaroglu noch mit 53,1 Prozent klar vor Erdogan, der auf 42,3 Prozent kam. Inzwischen haben sich die Kräfteverhältnisse deutlich geändert. Eine Erhebung des Instituts Areda, die zwischen dem 12. und 14. April durchgeführt wurde, sieht Erdogan mit 50,8 Prozent vorn und Kilicdaroglu nur noch bei 43,1 Prozent. Ince kommt in der Umfrage auf 4,5 Prozent.

Über Inces Motive wird gerätselt – bis hin zu Spekulationen, Erdogan stecke als Drahtzieher hinter der Kandidatur, um die Opposition zu spalten. Noch am 28. März schien Ince bereit, über einen Verzicht mit sich reden zu lassen: Er respektiere Kilicdaroglu und sei „offen für Verhandlungen“, sagte Ince der Zeitung „Hürriyet“. Doch die Gespräche verliefen offenbar nicht nach seinen Wünschen. Am 29. März erklärte Ince nach einem einstündigen Treffen mit Kilicdaroglu, er halte an seiner Kandidatur fest. Insider berichten, Ince habe als Gegenleistung für einen Verzicht zwei Ministerien in einer künftigen Regierung und fünf sichere Listenplätze für Kandidaten seiner Partei bei der Parlamentswahl verlangt. Das wollte ihm Kilicdaroglu offenbar nicht zusagen.

Erdogan könnte sich in der zweiten Runde durchsetzen

CHP-Politiker sehen in Ince einen Verräter. Für Erdogan könnte er zum Retter werden. Erreicht kein Kandidat am 14. Mai die absolute Mehrheit der Stimmen, kommt es zwei Wochen später zu einer Stichwahl. Erdogan könnte vor der entscheidenden Abstimmung noch einmal tief in die Staatskasse greifen und Wahlgeschenke verteilen. Als Staatschef kontrolliert er die öffentliche Verwaltung einschließlich der Wahlbehörden, aber auch das Militär und den Sicherheitsapparat. Über 90 Prozent der Medien sind in den Händen regierungsnaher Unternehmer. Damit hätte Erdogan ein Instrumentarium, um sich in der zweiten Runde durchzusetzen.

Das Meinungsforschungsinstitut Areda prognostizierte jetzt den möglichen Ausgang einer Stichwahl. Danach könnte Erdogan mit 52,6 Prozent gewinnen. Kilicdaroglu sehen die Areda-Demoskopen bei 47,4 Prozent.