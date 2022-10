﻿Wie Erdogan seine Gegner jagt – und die türkische Jugend vertreibt

Mehr als sechs Jahre nach dem Putschversuch in der Türkei gehen die „Säuberungen“ unvermindert weiter. Mit Massenverhaftungen versucht Staatschef Recep Tayyip Erdogan seine Gegner einzuschüchtern. Aber die Stimmung im Land kippt.

Sie kamen am Dienstag im Morgengrauen. In 59 der 81 türkischen Provinzen schwärmten die Fahnder der Antiterrorpolizei (TEM) aus, um 704 Haftbefehle zu vollstrecken. 543 Gesuchte konnten sie in Gewahrsam nehmen, nach den Übrigen wird weiter gefahndet. Die landesweite Razzia galt mutmaßlichen Anhängern des islamischen Predigers Fethullah Gülen. Präsident Erdogan sieht in seinem früheren Verbündeten Gülen den Drahtzieher des Putschversuchs vom 15. Juli 2016.

Der Umsturzversucht löste die größte Verhaftungswelle in der Geschichte der türkischen Republik aus. Über 150.000 Staatsdiener wurden entlassen, fast 600.000 Ermittlungsverfahren eingeleitet. In den Jahren 2016 bis 2020 wurden nach Angaben des Justizministeriums 265.000 Menschen im Zusammenhang mit dem Putschversuch verurteilt, rund 4000 von ihnen zu lebenslangen Haftstrafen.