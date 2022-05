So lieben Erdogans Verehrer ihr Idol: in seiner Paraderolle als „Reis“, als Führer, wie sie ihn nennen. Furchtlos stellt sich der türkische Staatschef allen Widersachern entgegen. Er sagt, wo es langgeht, daheim und international. Den Beitritt Schwedens und Norwegens zur Nato blockiert er, wirft beiden Ländern vor, sie seien „Gästehäuser für Terroristen“. Als Diplomaten aus Stockholm und Helsinki zu Gesprächen nach Ankara fliegen wollten, polterte Erdogan, die Delegationen brauchten „gar nicht erst zu kommen“.

Als sie dann doch anreisen durften, triumphierte der Regierungsabgeordnete Ibrahim Aydemir, die Besucher hätten in Ankara „ihre Reue gezeigt“. Erdogan habe die Skandinavier „in die Knie gezwungen“.

Exiltürken in Schweden: ein Leben in Angst vor Erdogan Viele türkische Regierungskritiker fanden in den vergangenen Jahren Asyl in Schweden. Jetzt geht unter ihnen die Angst um. Staatschef Recep Tayyip Erdogan fordert ihre Auslieferung – als Preis für seine Zustimmung zur Nato-Norderweiterung. Jetzt mit RND+ lesen

Der Disput um die Nato-Norderweiterung ist noch ungelöst, da strapaziert Erdogan die Geduld seiner Bündnispartner bereits mit dem nächsten Alleingang: Er plant eine weitere Militäroperation in Nordsyrien, die dritte seit 2016. Die USA kritisieren die Pläne als Gefahr für die Stabilität der Region. In Europa geht die Angst um, Erdogan könnte mit seiner Offensive eine neue Flüchtlingswelle auslösen. Und als reiche das noch nicht, facht der türkische Präsident jetzt einen alten Konflikt neu an, mit dem Nachbarn Griechenland.

Schon seit Jahren beansprucht die Türkei im östlichen Mittelmeer Wirtschaftszonen, die nach der Uno-Seerechtskonvention Griechenland zustehen. Jetzt spricht Erdogan den Griechen auch die Souveränitätsrechte über Dutzende Ägäisinseln ab, darunter Rhodos, Kos, Lesbos und Samos.

Erdogan bricht mit Griechenlands Premier Mitsotakis

Griechenlands Premierminister Kyriakos Mitsotakis „existiert für mich nicht mehr“, er werde ihn „nie wieder treffen“, erklärt Erdogan. Grund des Bruchs: Mitsotakis habe bei seinem Besuch in Washington vor zehn Tagen versucht, amerikanische Waffenlieferungen an die Türkei zu hintertreiben. Vielleicht ist auch Eifersucht im Spiel: Während Mitsotakis als erster griechischer Regierungschef eine Rede vor dem Kongress halten durfte, wartet Erdogan immer noch vergeblich auf eine Einladung von Joe Biden.

Erdogan äußert sich empört über Griechenlands Regierungschef Mitsotakis Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat sich empört über eine Warnung aus Griechenland vor Waffenverkäufen in die Region geäußert. © Quelle: Reuters

Das Erdogan ausfällig wird, ist nicht neu. Bundeskanzlerin Angela Merkel warf er „Nazi-Methoden“ vor. Dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron empfahl er, seinen Geisteszustand untersuchen zu lassen. Die Blitze, die Erdogan gegen ausländische Politiker schleudert, sollen vor allem das heimische Publikum ablenken. Die Stimmung im Land ist schlecht. Die Inflation liegt mit 70 Prozent auf dem höchsten Stand seit 20 Jahren, und womöglich sind die offiziellen Zahlen sogar noch geschönt. Die regierungsunabhängige Forschungsgruppe Enag bezifferte die Teuerung im April auf 157 Prozent. Mit den steigenden Preisen fallen die Zustimmungsquoten für Erdogan und seine islamische AK-Partei. Ein Jahr vor den nächsten Parlaments- und Präsidentenwahlen sind die Umfragewerte so schlecht wie nie zuvor seit Erdogans erstem Wahlsieg 2002.

Gepolter auf der internationalen Bühne kommt bei Erdogans Anhängern gut an. Mit seiner Kraftmeierei bedient er einen kollektiven Minderwertigkeitskomplex seiner Fans, von denen viele aus bildungsfernen Milieus kommen. Die Rolle des Rabauken liegt ihm. Kämpfen hat er von klein auf gelernt. Aufgewachsen ist Erdogan als Sohn eines Seemanns im armen Istanbuler Hafenviertel Kasimpasa am Goldenen Horn. Der kleine Tayyip musste für die Familie mitverdienen, verkaufte auf den Straßen Limonade und Sesamkringel. Wer sich in Kasimpasa behaupten will, braucht nicht nur Ellenbogen, er muss auch zuschlagen können, wenn nötig.

Streit, Krisen und Konflikte sind Erdogans politisches Lebenselixier. Schon oft sahen ihn seine Gegner politisch am Ende. Aber Erdogan hat sich immer wieder behauptet, seine Macht sogar gefestigt. Die Massenproteste vom Frühjahr 2013 überstand Erdogan ebenso wie die wenig später aufgekommenen Korruptionsvorwürfe gegen seine Familie. Den Putschversuch vom Juli 2016 nutzte Erdogan für großangelegte „Säuberungen“. Fast 95.000 politische Gegner ließ er verhaften, 150.000 Staatsdiener entlassen. Den Umsturzversuch bezeichnete er als „Gottesgeschenk“.

Immer wieder inszeniert Erdogan Krisen, wie Ende Februar 2020, als er die Grenzen zu Griechenland für geöffnet erklärte und Zehntausende Migranten an die Übergänge bringen ließ. Vier Wochen lang belagerten sie die Sperranlagen. Erdogans Erpressung ging auf: Die EU sagte der Türkei weitere Finanzhilfen für die Unterbringung syrischer Flüchtlinge zu.

Jetzt will sich der türkische Staatschef die Zustimmung zur Nato-Aufnahme Schwedens und Finnlands möglichst teuer abkaufen lassen. Von den Beitrittskandidaten verlangt er die Auslieferung regierungskritischer Exil-Türken und ein Ende des Waffenembargos, das Schweden und Finnland 2019 wegen Erdogans Invasion in Syrien gegen die Türkei verhängten. Auch in den stockenden Verhandlungen um die Lieferung amerikanischer F-16-Kampfjets hofft Erdogan auf Entgegenkommen der USA.

Nato-Norderweiterung: Erdogan erteilt nächste Absage Erdogan bleibt auch nach Verhandlungen mit Schweden und Finnland bei seinem Veto gegen die Nato-Norderweiterung. © Quelle: dpa

Erdogan braucht internationale Partner

Erdogan weiß: EU und Nato brauchen die Türkei als Partner in der Sicherheits- und Energiepolitik. Die strategische Bedeutung des Landes für den Westen ist heute, nach dem russischen Überfall auf die Ukraine, eher noch größer als im Kalten Krieg, nicht zuletzt wegen der Gaspipelines, die von Aserbaidschan über Anatolien nach Europa führen. Aber der Provokateur Erdogan ist auch ein Realist. Er weiß, wie wichtig es für die Türkei ist, in der Sicherheitsarchitektur der Nato verankert zu sein. Und er kennt die wirtschaftliche Bedeutung Europas: Mehr als die Hälfte der türkischen Importe gehen in die EU, von dort kommen die meisten ausländischen Investoren.

Die türkische Währungskrise hat Erdogan bereits zu Kurskorrekturen in der Außenpolitik gezwungen. Im Streit um die Verfolgung des Kulturförderers Osman Kavala drohte er vergangenes Jahr zehn ausländischen Botschaftern, darunter denen Deutschlands, Frankreichs und der USA, mit Ausweisung, weil die sich für die Freilassung des Bürgerrechtlers eingesetzt hatten. Stillschweigend steckte Erdogan wenig später zurück.

Israel bezeichnete Erdogan noch vor kurzem als „Terrorstaat“, jetzt spricht er von einem „Wendepunkt“ in den Beziehungen beider Länder. Er redet wieder mit dem „geisteskranken“ Macron und streckt seine Fühler zu den Emiraten aus. Auch der Konflikt mit Saudi-Arabien um die Ermordung des Dissidenten Jamal Khaschoggi im saudischen Konsulat in Istanbul ist beigelegt: Erdogan ließ das in Istanbul geführte Gerichtsverfahren gegen die mutmaßlichen Mörder einstellen und reiste im April nach Riad. Dort machte Erdogan Kronprinz Mohammed bin Salman seine Aufwartung, den er noch kurz zuvor indirekt mit dem Mord in Verbindung gebracht hatte. Getrieben wird Erdogans Charmeoffensive in Nahost vor allem von wirtschaftlichen Notwendigkeiten. Das Land braucht dringend ausländisches Kapital.

Aber im Westen schlägt Erdogan wachsendes Misstrauen entgegen. Mit seinem Sonderweg gegenüber Russland hat sich Erdogan in der Nato isoliert. Als einziges Mitglied des Bündnisses setzt die Türkei keine der vom Westen wegen des Angriffs auf die Ukraine beschlossenen Sanktionen um. Auf Wladimir Putins Freundschaft will Erdogan ebenso wenig verzichten wie auf russische Touristen, Gas und Weizen. Mit seiner seit Jahren demonstrierten Nähe zum Kremlchef wollte Erdogan eine Drohkulisse für den Westen aufbauen, nach dem Motto: Ich kann auch anders. Aber seit Putins Einmarsch in der Ukraine sticht die russische Karte nicht mehr. Auch Erdogans Bemühungen, zwischen Kiew und Moskau zu vermitteln, verliefen bisher im Sande.

Mit seiner Konfrontationspolitik bei der Nato-Norderweiterung stellt Erdogan die Geduld seiner Bündnispartner jetzt auf eine neue Probe. Bisher ließen ihm die Partner und Verbündeten viel durchgehen. Aber diesmal könnte sich der türkische Staatschef verzocken. Erdogan nehme Schweden, Finnland und die 30 Staaten des Bündnisses als Geiseln für seine eigenen innenpolitischen Zwecke, meint die frühere stellvertretende Nato-Generalsekretärin Stefanie Babst. „Das ist angesichts der fundamentalen Krise, in der sich Europa befindet, völlig unakzeptabel“, sagte Babst dem schwedischen Staatsfernsehen SVT.

Auch Marc Pierini, der die EU zwischen 2006 und 2011 als Botschafter in Ankara vertrat, sieht Erdogan als „Störenfried“ in der Nato. Erdogan spiele den „starken Mann“ auf der internationalen Bühne, um der Opposition Wind aus den Segeln zu nehmen. Aus wahltaktischen Gründen betreibe Ankara „Megafon-Diplomatie“ und „öffentliches Gefeilsche“. Erdogan spiele damit unweigerlich dem Kreml in die Hände, schreibt der französische Diplomat auf der Webseite der Brüsseler Carnegie-Denkfabrik.

Namik Tan, ein früherer türkischer UN-Botschafter, warnte jetzt in einem Artikel, Erdogan übernehme sich im Streit um die Nato-Norderweiterung. Tan fürchtet, die Türkei werde sich mit dieser Konfliktstrategie außenpolitisch weiter isolieren, Freunde und Verbündete verlieren – und das zu einem Zeitpunkt, wo das Land dringend ausländisches Kapital brauche.

Auch der US-amerikanische Türkei-Experte Henri J. Barkey glaubt, dass Erdogan die Kraftprobe diesmal verlieren wird. „Schweden und Finnland werden letztlich der Nato beitreten, ohne dass die Bedingungen der Türkei erfüllt werden“, prognostiziert der Politologe. Barkeys Bilanz: „Erdogan wird herausfinden, dass sein Einfluss erheblich geschwunden ist - wegen seines eigenen Verhaltens.“

