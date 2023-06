Türkei: Wo die Gefängnisse schon überbelegt sind

Eine in dieser Woche vom Europarat veröffentlichte Statistik zeigt: In den 46 Mitgliedsstaaten der Organisation gab es im Januar 2022 fast 982.000 Strafgefangene. Nahezu ein Drittel davon, 303.945, entfielen auf die Türkei. Pro 100.000 Einwohner saßen in der Türkei 355 Menschen in Haft. Das waren dreimal so viele wie im europäischen Durchschnitt. Zum Vergleich: 2005 hatte die Türkei nur 76 Häftlinge pro 100.000 Einwohner.

Die Quote hat sich deutlich erhöht, seit Recep Tayyip Erdogan 2014 zum Staatspräsidenten gewählt wurde: Damals saßen 197 von 100.000 Einwohnern hinter Gittern. Auch das war damals allerdings schon eine der höchsten Quoten in Europa. Sprunghaft angestiegen ist die Zahl der Gefangenen in der Türkei vor allem nach dem Putschversuch vom Sommer 2016. Damals ordnete die Regierung die vorzeitige Entlassung von 38.000 gewöhnliches Kriminellen an, um in den Gefängnissen Platz für politische Häftlinge zu schaffen. Nach Angaben des Justizministeriums wurden seinerzeit etwa 54.400 Menschen im Zusammenhang mit dem Putschversuch festgenommen.

Im Vorfeld der Wahlen gab es fast täglich Verhaftungswellen

Die damals eingeleiteten „Säuberungen“ gehen immer noch weiter. Im Vorfeld der Parlaments- und Präsidentenwahlen vom Mai dieses Jahres gab es fast täglich Verhaftungswellen. Sie betrafen vor allem angebliche Sympathisanten des islamischen Predigers Fethullah Gülen, den Erdogan für den Putschversuch verantwortlich macht, und Anhänger sowie Politiker der pro-kurdischen Partei HDP. Unter den Gefangenen in der Türkei sind nach Angaben des Auswärtigen Amtes auch mindestens 64 Deutsche. In den meisten Fällen geht es um angebliche Terrorvorwürfe oder regierungskritische Äußerungen.

Größtes Gefängnis Europas ist mit über 10.000 Plätzen die Strafvollzugsanstalt Silivri westlich von Istanbul. Hier sitzen viele politische Gefangene ein, wie der Bürgerrechtler Osman Kavala. Auch die Deutschen Peter Steudtner und Deniz Yücel wurden in Silivri festgehalten.

Die Gefängnisse der Türkei sind bereits überbelegt

Wegen der Massenverhaftungen der vergangenen Jahre herrscht in den meisten türkischen Haftanstalten drangvolle Enge. Die Gefängnisse sind überbelegt. Auf 100 verfügbare Plätze kommen nach Berechnungen des Europarats im statistischen Durchschnitt 113 Gefangene. Menschenrechtsorganisationen nennen andere Zahlen. Nach Angaben der Organisation „Adil Yasam Demegi“ (Verein für gerechtes Leben) haben die türkischen Gefängnisse eine Kapazität von 270.000 Gefangenen. Im Mai 2023 habe es aber 356.587 Gefangene gegeben. Das entspräche einer Überbelegung von 132 Prozent.

Die Regierung Erdogan investiert in den Bau neuer Haftanstalten. Anfang dieses Jahres gab es in der Türkei 399 Justizvollzugsanstalten. In den kommenden vier Jahren gibt der Staat 8,7 Milliarden Lira (umgerechnet 300 Millionen Euro) für den Bau von 36 neuen Gefängnissen aus. 20 Davon sollen bereits bis Ende dieses Jahres fertig werden.

