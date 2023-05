﻿Zehn Jahre Gezi-Proteste: Als es noch Hoffnung gab

Istanbul. An diesem Samstag im Juni 2013 kann man die Hoffnung auf dem Istanbuler Taksim-Platz förmlich riechen – ebenso wie die Köfte, jene türkischen Hackfleischbällchen, die Straßenverkäufer neben umgekippten Autos grillen. Auf dem zen­tralen Platz im Herzen der Millionenmetropole am Bosporus geschieht vor zehn Jahren etwas, das sich türkische Oppositionelle zuvor nicht hätten träumen lassen und das heute weiter entfernt scheint als je zuvor. Regierungsgegner verschiedenster Couleur protestieren, diskutieren und tanzen zusammen. Liberale und Kommunisten, Kemalisten und Kurden, Hand in Hand.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Alles beginnt Ende Mai 2013 mit dem Protest gegen den geplanten Abriss des Gezi-Parks, der direkt an den Taksim-Platz angrenzt. Der Park ist klein und unspektakulär, gehört aber zu den wenigen Grünflächen im Stadtzentrum. Er soll einem Einkaufszentrum weichen – einem von mehreren umstrittenen und von der Erdogan-Regierung forcierten Großbauprojekten in der Stadt. Demonstranten blockieren Abrissbagger und errichten ein Protestcamp, die Polizei reagiert mit größtmöglicher Brutalität und setzt Wasserwerfer, Knüppel und Tränengas ein.

Eine breite Bewegung entsteht

Doch statt den Widerstand der Demonstrierenden zu brechen, erschafft die Polizeigewalt erst eine landesweite Bewegung. Täglich werden die Protestierenden im ­Gezi-Park mehr, täglich wachsen die Solidaritätsproteste in anderen türkischen Großstädten. Und jeden Abend wird der Klang der gegeneinander geschlagenen Töpfe und Pfannen an den offenen Fenstern Istanbuls lauter – ein Zeichen der Unterstützung, das aus verschiedensten Gesellschaftsschichten ertönt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Protestierende sitzen am 2. Juni 2013 im Gezi-Park. © Quelle: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Während im regierungstreuen Fernsehen eine Naturdoku über Pinguine ausgestrahlt wird und von dem Geschehen im Gezi-Park nichts zu sehen ist, entsteht auf der Straße eine Bewegung der Hoffnung. Sie wird zusammengehalten von der Ablehnung des zunehmend autoritären Regierungsstils des heutigen Präsidenten und damaligen Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdogan. Gerade viele junge Leute wollen sich nicht länger vorschreiben lassen, wie sie zu leben haben – islamisch, konservativ, nüchtern.

Ihren friedlichen Höhepunkt erreichen die Proteste in Istanbul am 8. und 9. Juni 2013. Die Polizei hat sich zurückgezogen, die einzigen Einsatzwagen, die rund um den Taksim-Platz noch zu sehen sind, sind ausgebrannt oder liegen auf dem Dach. Im Park reiht sich Zelt an Zelt, die Demonstrierenden, die sich wie Revolutionäre fühlen, haben zwischen den Bäumen eine Bibliothek und öffentliche Küchen aufgebaut. An einem Stand kümmern sich junge Ärzte um medizinische Probleme. Auf einer Bühne mitten im Park werden politische Reden gehalten.

Hauptstadt-Radar Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Berliner Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Und dann, an diesem Samstagabend, passiert noch etwas, das vorher undenkbar erschien: Auf dem Taksim-Platz kommen Zehntausende Fußballfans und Ultras zusammen. Es sind Fans der drei großen Istanbuler Klubs Galatasaray, Fenerbahce und Besiktas. Sie sind sich eigentlich spinnefeind, Schlägereien zwischen den fanatischen Teilen der Fanszenen keine Seltenheit. Doch der unbedingte Wille zu Veränderung führt sie zusammen und taucht den Taksim-Platz an diesem Abend in das leuchtende Rot unzähliger Signalfackeln und Feuerwerkskörper.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Immer wieder kam es zu Zusammenstößen zwischen Demonstrierenden und der Polizei. © Quelle: picture alliance / Photoshot

Einige Tage später räumt die Polizei zunächst den Taksim-Platz und dann auch den Gezi-Park. Die Proteste sind damit nicht beendet. Immer wieder kommt es in den folgenden Wochen auf der zentralen Istanbuler Einkaufsmeile Istiklal Caddesi, die zum Taksim-Platz führt, zu Demonstrationen. Polizisten schießen Plastikgeschosse und Tränengasgranaten ab, Gaswolken ziehen durch die umliegenden Straßen. Geschäftstüchtige Händler führen Gasmasken im Sortiment. Wasserwerfer, in deren Wasser Reizstoffe gemischt sind, gehen gegen friedliche Demonstranten vor. Touristen und Ladenbesucher, die von der Gewalt in der Fußgängerzone überrascht werden, suchen panisch nach sicheren Orten. Von Balkonen rufen Menschen Solidaritätsbekundungen.

Im Zuge der landesweiten Proteste sterben mehrere Menschen durch die Polizeigewalt, Tausende werden verletzt. Doch es bleibt ein Geist des Aufbruchs – zunächst. Die Hoffnungen, Erdogan könnte auf die Demonstrierenden und ihre Forderungen nach mehr Demokratie zugehen, erweisen sich allerdings bald als trügerisch. Stattdessen zieht er die Daumenschrauben immer weiter an.

Erdogans liberale Jahre enden

Dabei stieß Erdogan in seinen ersten Amtsjahren als Regierungschef auch bei vielen liberalen Türken auf Zuspruch. Jene politisch motivierten Gerichtsprozesse, mit denen er heute seine Kritiker durch die auf Linie gebrachte Justiz überziehen lässt, kennt er als Opfer. 1999 sitzt er wegen angeblicher Aufstachelung der Bevölkerung zu Hass für einige Monate im Gefängnis. Als die von ihm mitbegründete islamisch-konservative AKP im Jahr 2002 die Parlamentswahlen mit einem überraschenden Erdrutschsieg gewinnt, gilt für ihn noch ein Politikverbot. Erst im März 2003 kann er das Amt des Ministerpräsidenten antreten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Türkei ist seit 1999 Beitrittskandidat der Europäischen Union, kein Land bemüht sich länger um eine Mitgliedschaft. Erdogan führt die Türkei nach seiner Amtsübernahme näher an Europa heran. Im Oktober 2004 wird er in Berlin in der Kategorie „Brücken des Respekts“ zum „Europäer des Jahres“ gekürt. Gewürdigt wird damals sein Engagement für mehr Freiheit und Menschenrechte und für weniger staatliche Bevormundung. Heute ist von diesem Engagement nichts mehr zu spüren, im Gegenteil.

Die EU eröffnet im Oktober 2005 tatsächlich Beitrittsverhandlungen mit der Türkei, die aber schon bald danach ins Stocken geraten. Die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Staatspräsident Nicolas Sarkozy machen später deutlich, dass sie sich eine Vollmitgliedschaft der Türkei nicht vorstellen können. Aus Sicht vieler Türkinnen und Türken hat die EU der Türkei immer wieder die Tür vor der Nase zugeschlagen und dem Land nie eine wirkliche Chance auf einen Beitritt eingeräumt.

Das Krisen-Radar RND-Auslandsreporter Can Merey und sein Team analysieren die Entwicklung globaler Krisen im neuen wöchentlichen Newsletter zur Sicherheitslage – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Bis heute ist umstritten, ob Erdogan schon damals ein Autokrat im demokratischen Gewand war oder ob die Blockadehaltung der EU ihn erst zu einem Autokraten gemacht hat. Spätestens mit der Niederschlagung der Gezi-Proteste liefert Erdogan den endgültigen Beweis dafür, dass er nicht – oder zumindest nicht mehr – der Reformer ist, als der er gut zehn Jahre zuvor angetreten ist.

Dass Erdogan ein Ausnahmepolitiker ist, erkennen auch seine Gegner an. Nicht nur die Gezi-Proteste hat er politisch überlebt, auch Regierungskrisen und Korruptionsvorwürfe gegen sein Umfeld haben ihn nie entscheidend schwächen können. Als seine AKP bei der Parlamentswahl 2015 die Mehrheit verliert und die zerstrittene Opposition sich nicht zusammenraufen kann, lässt er erneut abstimmen – die AKP gewinnt. Ein Putschversuch im Juli 2016 bleibt erfolglos, danach geht Erdogan unerbittlich gegen echte und vermeintliche Gegner vor. 2017 gewinnt er eine Volksabstimmung, in der ein Präsidialsystem beschlossen wird – mit ihm an der Spitze. Als die Einführung des Systems mit der Wahl 2018 abgeschlossen wird, ist er mächtiger denn je.

Sein Ziel ist es, die Republik, die im kommenden Oktober 100 Jahre alt wird, ins nächste Jahrhundert zu führen. Bei der Stichwahl gegen seinen Herausforderer Kemal Kilicdaroglu an diesem Sonntag entscheidet sich, ob ihm auch das gelingen wird. Die Chancen dafür stehen gut für Erdogan, in der ersten Wahlrunde ist er nur knapp unter der erforderlichen absoluten Mehrheit geblieben. Seine Kritiker befürchten, dass er die Türkei künftig mit noch härterer Hand regieren wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Gezi-Park existiert noch

Erdogan hat bislang fast alle Ziele erreicht, am Gezi-Park aber ist er gescheitert. Noch heute ist der kleine Park neben dem Taksim-Platz eine grüne Oase zwischen Betonbauten und versiegelten Flächen. Bäume spenden Schatten, ein kleines Café bietet Snacks und Getränke an. In der Mitte des Parks sprudelt ein Brunnen. Auf dem Spielplatz im Park tummeln sich Eltern und Kinder, Familien flanieren auf den breiten Wegen. Auf den Bänken sitzen rauchende Männer, Polizisten laufen Streife. Am Taksim-Platz hat Erdogan zwar eine gigantische Moschee hochziehen lassen. Im ­Gezi-Park gibt es aber weiterhin kein Einkaufszentrum.

Murat Boduroglu hat damals ab dem ersten Tag an den Protesten teilgenommen und im Park gecampt. „Es war wie ein Traum“, erinnert sich der Anwalt zehn Jahre später beim Spaziergang durch den Gezi-Park. „15 Tage war das Gebiet außerhalb der Staatsgewalt, es war so friedlich. Es war eine fantastische Zeit, von der wir heute noch reden.“ Dass Erdogan trotz eines gerichtlichen Verbots den Bau des Einkaufszentrums durchsetzen wollte, habe die Menschen quer durch alle Bevölkerungsschichten empört. „Dann kann man nur noch protestieren. Das ganze Volk war hier vertreten.“

Der Jurist beobachtet mit Schrecken, wie die Gewaltenteilung in der Türkei erodiert. Zahlreiche Menschen sind im Zusammenhang mit den Gezi-Protesten zu Gefängnisstrafen verurteilt worden. Zu den prominentesten Betroffenen gehört der Kunstmäzen und Menschenrechtler Osman Kavala, der seit 2017 wegen des Vorwurfs des versuchten Umsturzes der Regierung hinter Gittern sitzt. Vor gut einem Jahr wurde gegen ihn in einem international kritisierten Verfahren eine erschwerte lebenslange Haftstrafe verhängt, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat schon 2019 die sofortige Freilassung Kavalas verfügt. Die Türkei ignoriert das verpflichtende Urteil schlicht, was Bände über den Zustand der Rechtsstaatlichkeit im Land spricht.

Boduroglu sagt, die Haftstrafen gegen Kavala und acht weitere Unterstützer der Gezi-Proteste, die in demselben Verfahren zu je 18 Jahren Gefängnis verurteilt wurden, seien „völlig gesetzeswidrig und unmoralisch“. Sie hätten den Zweck, „alle Bürger, die eine andere Meinung haben, einzuschüchtern und zu unterdrücken“. Dabei seien die Menschen damals lediglich auf die Straße gegangen, um ihre Grundrechte zu verteidigen. Auch wenn Erdogan die Demonstranten niederknüppeln ließ: Die Proteste hätten damals gezeigt, dass die Menschen in der Türkei über alle Differenzen hinweg zusammenstehen und einer autoritären Regierung Einhalt bieten könnten, sagt Boduroglu. „Gezi ist zu einem Symbol geworden.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Symbol ist noch da. Von der Hoffnung kann man das zehn Jahre später nicht mehr sagen.