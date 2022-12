Türkische Abgeordnete liefern sich Prügelei im Parlament – ein Politiker auf Intensivstation

In allen 17 Anklagepunkten schuldig

Trump-Unternehmen wegen Steuerbetrugs verurteilt

Das Unternehmen des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump ist in New York wegen Steuerbetrugs schuldig gesprochen worden. Es ging in dem Prozess unter anderem um Luxusautos und teure Wohnungen für ranghohe Mitarbeiter, die nicht versteuert wurden.