Türkische Gemeinde begrüßt geplante Reform des Staatsbürgerschaftsrechts

Aktionstag: So positioniert sich Kiel gegen Gewalt an Frauen

Der 25. November ist der weltweite Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Auch in Kiel gab es am Freitag mehrere Aktionen, unter anderem in der Holstenstraße, in der ein Orange Walk mit Fackeln bis zum Holstenfleet organisiert wurde.