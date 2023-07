Mehr als 700 Festnahmen

Erneut Unruhen in Frankreich: Haus von Bürgermeister angegriffen - Frau und Kind verletzt

Frankreich kommt auch in der fünften Nacht nach dem Tod eines Jugendlichen durch eine Polizeikugel nicht zur Ruhe. Die Lage schien zunächst weniger angespannt als in den Nächten zuvor. Ebbt die Gewalt in Frankreich nach tagelangen Unruhen langsam ab?