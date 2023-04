AKW-Aus: Grüne feiern Ausstieg bei Twitter

Am Samstag gingen in Deutschland die letzten Atommeiler vom Netz. Das sorgt für gemischte Gefühle: Die Grünen teilen ihre Freude auf Twitter, andere hadern. Das sind die Reaktionen.

Die Sonne geht hinter dem Kraftwerk Mehrum im Landkreis Peine auf. Dieses Bild wird es in Zukunft vorerst nicht mehr geben, denn seit Samstag sind alle Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet (Archivbild).

Am Samstag wurden die letzten drei verbliebenen Kernkraftmeiler in Deutschland abgeschaltet. Von nun an werden die Atomkraftwerke unter hohen Sicherheitsstandards zurückgebaut und Deutschland muss ohne hierzulande erzeugten Atomstrom auskommen. Ein historischer Schritt, den nicht nur die Grünen feiern.

Heute wird angestoßen

Grünen-Politiker Johannes Wagner teilte auf Twitter das Foto einer „Atomausstiegsparty“. Dazu schreibt er: „Ab heute ist #Atomkraft in Deutschland Geschichte! Wir setzen jetzt voll auf Wind- und Solarenergie!“

Grünen-Chefin Ricarda Lang schreibt anlässlich des Ausstiegs: Mit der Abschaltung werde nicht nur ein Kapitel abgeschlossen, sondern es gebe auch einen endgültigen Einstieg ins Zeitalter der erneuerbaren Energien.

Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer begrüßte die Abschaltung ebenfalls. Er resümierte: „Seit spätestens 23 Uhr ist kein AKW in Deutschland mehr am Netz. Und die Stromversorgung ist stabil.“ Dazu teilte er eine Übersicht der Nettostromerzeugung aus Kernenergie am Samstag in Deutschland.

Die Grünen in Essen feiern den Ausstieg mit einem Fest im Freien. Der Bundestagsabgeordnete Kai Gehring twittert zu einem Bild von einigen Mitgliedern: „Heute angestoßen auf den Ausstieg!“

Der BUND Naturschutz in Bayern teilte ein Foto von einer Feier in München, an der 1500 Menschen teilgenommen haben sollen.

Mitglieder von Greenpeace machten vor dem Brandenburger Tor in Berlin ihrer Freude Luft und posierten neben einer etwa drei Meter hohen Skulptur: Sie zeigt eine Sonne, die einen Dinosaurier besiegt hat – der die Atomkraft darstellen soll.

FDP hadert

Aber nicht alle sind in Feierlaune. Die FDP-Fraktion twitterte: „Wir machen keinen Hehl daraus, dass wir uns beim #Atomausstieg einen befristeten Weiterbetrieb für ein Jahr gewünscht hätten.“ Weiter schreiben sie, dass es für diesen Plan keine Mehrheit innerhalb der Ampelfraktion gegeben habe.

Die AfD-Politikerin Beatrix von Storch sieht das Problem bei der FDP selbst. Sie wirft der Partei vor, ihre Wähler und Wählerinnen verraten zu haben.

Späterer Ausstieg wegen Ukraine-Krieg

Die drei Atomkraftwerke Isar 2, Neckarwestheim 2 und Emsland sollten ursprünglich bereits zur Jahreswende vom Netz genommen werden. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hatte jedoch zu einer angespannten Energieversorgungslage geführt. Um gegen mögliche Stromengpässe im Winter gewappnet zu sein, wurde im Dezember 2022 eine Änderung des Atomgesetzes vorgenommen. Darin ist ein befristeter Weiterbetrieb bis längstens 15. April 2023 vorgesehen.

