Antisemitismusbeauftragter Michael Blume verklagt Twitter - wegen Verleumdung

Dieser Handball-Clásico hielt, was er versprach: Am Donnerstagabend trennten sich der THW Kiel und der FC Barcelona in der Champions League mit 30:30 (14:18). Zuerst lagen die Zebras lange zurück, sahen dann in einer wilden Achterbahnfahrt wie der Sieger aus und brachten den Katalanen doch den ersten Verlustpunkt der Saison bei.