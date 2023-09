„Um über den Monat zu kommen“: Über 1,1 Millionen Rentnerinnen und Rentner müssen dazuverdienen

Von der Leyen besucht Lampedusa

„Ihr werdet festgesetzt und abgeschoben“: Meloni will Bootsflüchtlinge in Lager stecken

Die Ankunft Tausender Bootsmigranten innerhalb weniger Tage bringt die italienische Mittelmeerinsel Lampedusa an ihre Grenzen. Ministerpräsidentin Giorgia Meloni kündigt jetzt an, illegal eingewanderte Migranten bis zu 18 Monate in eigens gebauten Flüchtlingslagern zu internieren.