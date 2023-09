Über den Dächern der Hauptstadt: der Kanzler zu Gast beim RND-„Flurfest“

Berlin. Die Gästeliste war lang und prominent. 130 Frauen und Männer kamen zum mittlerweile schon traditionellen „Flurfest“ des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) am Dienstagabend im Berliner Haus der Bundespressekonferenz – darunter keine Geringeren als Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) und Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP). Auch Friedrich Merz war erschienen, der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und Oppositionsführer, oder Thomas Haldenwang, der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sie alle wollten sich den Empfang nicht entgehen lassen – einen Empfang, der deshalb „Flurfest“ heißt, weil er auf dem langen Flur des Berliner RND-Büros stattfindet, dort, wo gemeinhin die Nachrichten, Features und Kommentare aus der Hauptstadt entstehen.

Zunächst sprach der Vorstandsvorsitzende der Madsack-Mediengruppe, Thomas Düffert. Er erinnerte an die Anfänge des RND vor zehn Jahren und daran, dass mittlerweile 70 Zeitungen mit ihm zusammenarbeiten. Hinzu kämen 100 Millionen Online-Visits pro Monat. Das sei eine „unfassbare Erfolgsgeschichte“. Düffert verwies überdies beispielhaft auf die Prignitz-Ausgabe der „Märkischen Allgemeinen“. Dort wird die gedruckte Zeitung zum Monatsende eingestellt. Dafür gibt es dort dank einer journalistischen Kraftanstrengung nun bereits mehr Digital- als Print-Abonnenten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Zentrum des Abends standen die Gespräche

Nach ihm war Eva Quadbeck an der Reihe, Chefredakteurin des RND und Leiterin des Berliner Büros. Sie nahm auf die politischen Probleme der Gegenwart Bezug und das Gift, das im Internet von vermeintlichen Journalisten ohne journalistisches Ethos verbreitet werde. Die Demokratie sei dagegen ihrer Ansicht nach „noch nicht ausreichend gewappnet“. Hoffnung schöpfte Quadbeck ausgerechnet aus der von Russland angegriffenen Ukraine, in die RND-Krisenreporter Can Merey immer wieder reist. „Krieg ist in der Ukraine kein Grund, dass die Bahn unpünktlich kommt“, sagte sie, den Kollegen zitierend. In Deutschland reichen dafür bekanntlich weit geringere Gründe aus.

Hauptstadt-Radar Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Berliner Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Vor den gewohnt kurzen Reden und danach standen wie üblich die Gespräche am Rande im Zentrum des Abends – zwischen Politikern, Journalisten, Pressesprechern und anderen Akteuren des Berliner Regierungsviertels. Hier ging es um das für Ende September immer noch sensationelle Wetter ebenso wie um den Zustand der Ampelkoalition und die Frage, wie es politisch weitergeht in Deutschland und der Welt.

Die Stimmung war prächtig – und es wird nicht das letzte Flurfest gewesen sein

Dabei ist das Besondere am „Flurfest“, dass die Gäste aus dem siebten Stock auf den Balkon heraustreten können, der um das Gebäude herumführt und unter anderem einen fantastischen Blick auf den Spreebogen inklusive Reichstagsgebäude und Kanzleramt bereithält, hinter dem die Sonne untergeht. Von dieser Möglichkeit machten nicht wenige Gäste bei anfangs deutlich über 20 Grad regen Gebrauch – darunter etwa der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein. Die Stimmung war, das darf man sagen, prächtig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie viel Nähe es sein darf auf dem Berliner Parkett Ist es nicht verfänglich, wenn Politiker und Journalisten ständig aufeinandertreffen? Ohne persönliche Begegnungen funktioniert das Geschäft aber nicht – ein guter Grund, einmal im Jahr das politische Berlin zum Redaktionsempfang einzuladen. Jetzt lesen

Es wird – wenn keine neue Pandemie oder ähnliche Widrigkeiten dazwischenkommen – übrigens nicht das letzte „Flurfest“ gewesen sein. So viel steht fest. Der Kanzler, der Oppositionsführer und all die anderen Gäste, auch das steht fest, sind im nächsten Jahr wieder herzlich willkommen.