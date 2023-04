Bundeswehr-Jets fangen drei russische Militärflugzeuge über der Ostsee ab

Ex-Premierministerin Neuseelands

Jacinda Ardern heuert bei renommierter Harvard University an

Jacinda Ardern verlässt Neuseeland. Die Ex-Premierministerin nimmt drei unterschiedliche Rollen an der renommierten Harvard University in den USA an. Ein Semester will sie im Ausland verbringen – und damit die anstehende Wahl in ihrem Heimatland verpassen.