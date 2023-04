Über Vermögen gelogen? Donald Trump wird fast sieben Stunden befragt

Am Donnerstagmorgen fährt die Wagenkolonne mit Donald Trump am Büro der New Yorker Generalstaatsanwältin vor, am Abend fährt sie wieder davon. Offenbar gab es beim Ex-Präsidenten viel Redebedarf zu seinen Geschäftsmethoden. Er soll in Finanzakten sein Vermögen zu niedrig angegeben haben.

New York. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump ist für eine eidesstattliche Aussage zu seinen Geschäftsmethoden nach New York zurückgekehrt. Am Donnerstagmorgen (Ortszeit) fuhr er mit seiner Wagenkolonne zum Büro von Generalstaatsanwältin Letitia James. Sie hatte im vergangenen Jahr Anklage gegen den Ex-Präsidenten erhoben. Der Vorwurf: Trump und seine Angehörigen hätten Geschäftspartner und Banken in die Irre geführt, indem sie in Finanzakten über den wahren Umfang seines Nettovermögens und den Wert von Vermögenswerten wie Hotels und Golfplätzen gelogen hätten.

Fast sieben Stunden lang stellte sich Trump den Fragen von James' Team, dazwischen gab es eine Mittagspause, erst gegen 18.15 Uhr (Ortszeit) fuhr er mit seiner Autokolonne wieder davon. Mit Reportern sprach Trump unterwegs nicht.

Noch bei einer ersten eidesstattlichen Erklärung zu dem Fall im August 2022 hatte Trump praktisch keine Auskunft gegeben, sondern sich mehr als 400 Mal auf das im fünften Verfassungszusatz verbriefte Recht berufen, die Aussage zu verweigern und zu schweigen. Zu jenem Zeitpunkt hatte Generalstaatsanwältin James die Zivilklage aber noch nicht eingereicht.

Trumps Anwältin Alina Habba erklärte kurz nach dessen Ankunft am Büro von James, ihr Mandant sei „nicht nur willens, sondern auch begierig, auszusagen“. Er beharre darauf, dass er nichts zu verbergeben habe. Trump freue sich darauf, die Generalstaatsanwältin über den immensen Erfolg seines Multi-Milliarden-Dollar-Unternehmens aufzuklären.

Trump soll „außergewöhnlichen geschäftlichen Erfolg“ sieben Stunden lang beschrieben haben

Nach dem Ende von Trumps Aussage unter Eid äußerte sich Christopher Kise, ein Anwalt seiner Unternehmen, ähnlich. Die Transaktionen im Zentrum des Falls seien für die Banken und für die Vermögenswerte Trumps „wahnsinnig profitabel“ gewesen. Seinen „außergewöhnlichen geschäftlichen Erfolg“ habe der Ex-Präsident fast sieben Stunden lang „en détail beschrieben“, sagte Kise. „Wenn die Fakten dieses Erfolgs, und nicht politisch konstruierte O-Töne, in der Öffentlichkeit sind, werden alle über die Vorstellung spotten, dass da irgendein Betrug stattgefunden hat.“ Generalstaatsanwältin James wollte sich nicht äußern.

Trump selbst bezeichnete die Klage am Donnerstagmorgen in einem Post in sozialen Medien als „lächerlich - genau wie all die anderen Fälle der Wahleinmischung, die gegen mich vorgebracht werden“.

Der Republikaner, der 2024 erneut ins Weiße Haus einziehen will, meinte damit wohl auch ein vom New Yorker Bezirksstaatsanwalt Alvin Bragg eingeleitetes Strafverfahren: Es geht um Vorwürfe, wonach Trump unter anderem Schweigegeld an die Pornodarstellerin Stormy Daniels zahlen ließ, damit sie während seines letztlich erfolgreichen Wahlkampfs 2016 eine angeblich Jahre zurückliegende Affäre mit ihm unter der Decke hielt. Geld soll zu einem ähnlichen Zweck auch an das Ex-Playmate Karen McDougal geflossen sein. Mit dem Vorgehen könnte Trump gegen Gesetze rund um Wahlkampffinanzierung verstoßen haben. Der Fall führte zu einer historischen Anklageverlesung gegen Trump, für die er erst in der vergangenen Woche in seine Heimatstadt New York gereist war. Der 76-Jährige muss sich als erster Ex-Präsident der USA einem Strafverfahren stellen.

Die Klage zu Trumps Geschäftsmethoden soll im Oktober vor Gericht verhandelt werden. In dem Prozess könnten dann Videoaufnahmen seiner eidesstattlichen Aussage abgespielt werden, sofern der Fall nicht außergerichtlich geklärt wird.

