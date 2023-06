Liebe Leserin, lieber Leser,

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

der Streit um das Gebäudeenergiegesetz, der in dieser Woche ja nur teilweise beigelegt wurde, offenbart eine entscheidende Schwäche in der Konstruktion der Ampel. Sie liegt im Bundestag, genauer in den Fraktions­führungen von SPD, Grünen und Liberalen.

Eine Koalition wird normalerweise von mindestens zwei stabilen Achsen der Macht getragen: Regierung und Fraktion. Wie das staunende Publikum schon häufiger sehen konnte, bildet die Regierung mit ihrem Kanzler Olaf Scholz, Vizekanzler Robert Habeck und dem oft ein wenig spöttisch als Vize-Vize-Kanzler bezeichneten Finanzminister Christian Lindner eine Achse mit Fehlstellung. Läuft halt nicht rund.

In den Fraktionen ist es noch viel schwieriger, Stabilität herzustellen. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich, das grüne Spitzenduo Britta Haßelmann und Katharina Dröge sowie der Liberale Christian Dürr fremdeln miteinander. Auf den darunter liegenden Ebenen der Parlamentsgeschäftsführer und Vizefraktionschefs sieht es – abgesehen von ein paar Ausnahmefällen, in denen persönlich solide Beziehungen über die Parteigrenzen hinweg bestehen – noch schlechter aus. Überall ist Sand im Getriebe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hauptstadt-Radar Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Ein Ampelkompromiss, dem ein neuer Streit innewohnt

Abgesehen davon, dass beim Gebäudeenergiegesetz mitnichten schon alle offenen Fragen beantwortet sind, erklärt das Zustandekommen dieses noch nicht verabschiedeten Gesetzes zumindest zum Teil die in den vergangenen Wochen gesunkenen Umfragewerte der Ampelkoalition, insbesondere der Grünen. Ich erspare Ihnen jetzt eine Nacherzählung aller Details. Möchte die Aufmerksamkeit nur noch einmal auf jenen Dienstag lenken, an dem am späten Nachmittag weißer Rauch über der Reichstagskuppel aufstieg – also symbolisch wie bei der Papstwahl.

Dienstagmittag erfuhren wir aus Parlamentskreisen, dass es wohl nix mehr wird mit der Einbringung des Gebäudeenergiegesetzes in dieser Woche in den Bundestag. Die Parlamentsgeschäftsführer, die Sitzungs­woche für Sitzungswoche die Tagesordnung im Bundestag aushandeln, hatten sich nicht darauf einigen können, das hochumstrittene Gesetz für die erste Lesung einzubringen. Damit war die Wahrscheinlichkeit, dass das Prestigeprojekt aus dem Hause Habeck noch vor der Sommerpause des Parlaments durch Bundestag und Bundesrat geht, auf Ramschniveau gesunken.

Dann aber kam noch einmal Bewegung in die Sache. Da klar war, dass die Fraktionschefinnen und ‑chefs die Kuh nicht würden vom Eis holen können, rollte die oben beschriebene Achse aus Scholz, Habeck und Lindner unrund um sich selbst kreisend ins Reichstagsgebäude. Damit kam die Verhandlergruppe der Besetzung eines Koalitionsausschusses nahe, was nicht unbedingt Gutes bedeutet. Stichwort: 30 Stunden Marathonsitzung.

Wieder ist es einer der Ampelkompromisse, dem ein neuer Streit innewohnt. © Quelle: Michael Kappeler/dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Man sah Habeck telefonieren, man sah und hörte eine Grünen-Fraktionschefin ein vages Statement geben, während hinter ihr in einem Fraktionsraum der SPD die Großkopferten der Ampel tagten. Ein erfahrener Kollege, den ich zwischen Bundestag und Spree an diesem Dienstagnachmittag zufällig traf und der in seinem Korrespondentenleben echt schon viel gesehen hat, war regelrecht wütend: „Man kann eine Demokratie auch kaputt verhandeln“, sagte er zu mir. „Das versteht da draußen kein Mensch mehr.“ Ob die Ampelleute das ähnlich sahen? Jedenfalls dauerte es noch etwa zwei Stunden und der Kompromiss war gefunden – zumindest um das Gesetz für die Einbringung in den Bundestag zu trimmen. Das ist auch neu: Echte Hürden nimmt ein Gesetz normalerweise vor der Befassung des Kabinetts und dann vor der dritten Lesung im Bundestag. Dass nun die erste Lesung eine Koalition an den Rande eines Nervenzusammenbruchs bringt, zeigt, wie manövrier­unfähig dieses Bündnis ist.

Jetzt ist es einer dieser Ampelkompromisse, dem neuer Streit innewohnt und der den Härtetest der Umsetzung erst noch bestehen muss – in erster, zweiter, dritter Lesung im Bundestag und sollte es gut gehen am 7. Juli im Bundesrat.

Bittere Wahrheit

Frieden und Freiheit fallen nicht vom Himmel. Annalena Baerbock, Außenministerin

Zur Vorstellung der Nationalen Sicherheitsstrategie war am Mittwoch eine in dieser Formation noch nie gesehene mächtige Abordnung der Ampelregierung in der Bundespressekonferenz aufgeschlagen. Mit dabei: Kanzler Scholz, Verteidigungsminister Pistorius, Innenministerin Faeser, Finanzminister Lindner und Außenministerin Baerbock. Die Fülle der Ministerinnen und Minister sollte demonstrieren, dass es um einen sehr umfassenden Sicherheitsbegriff geht, der Wehrhaftigkeit, Resilienz und Nachhaltigkeit umfasst. Der Ausspruch, wonach Frieden und Freiheit nicht vom Himmel fielen, kam von Baerbock. Nationale Sicherheits­strategien fallen ebenfalls nicht vom Himmel. So hatten vor allem Außenamt und Kanzleramt monatelang um das Konzept gerungen. Der ursprünglich auch geplante Nationale Sicherheitsrat fiel dabei der Uneinigkeit zum Opfer. Nun gibt es eine Strategie, aber kein Gremium, dass die Pläne auch umsetzt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie Demoskopen auf die Lage schauen

Woche für Woche steigen aktuell die Umfragewerte für die AfD. Vor dem Hintergrund, dass man immer angenommen hat, vor allem eine große Koalition aus Union und SPD könne die politischen Ränder stärken, ist das erstaunlich. Immerhin sitzt mit der Union ein große Oppositionspartei jetzt im Bundestag. Das Meinungs­forschungsinstitut Forsa beschäftigt sich in dieser Woche mit der Frage, warum es der Union eigentlich nicht gelingt, viel mehr von der offensichtlichen Schwäche der Ampelregierung zu profitieren. Die Erklärung: „Solange die Union nicht wieder mit deutlichem Abstand als die Partei wahrgenommen wird, die die vielfältigen Probleme im Land am besten lösen kann, wird sie bundesweit kaum wieder Werte von deutlich über 30 Prozent erreichen können.“

Sonntagsfrage © Quelle: Forsa

Das ist auch noch lesenswert

Sahra Wagenknecht ist zwar in Talkshows sehr präsent, gilt aber nicht gerade als fleißige Politikerin. Böse Zungen bei den Linken meinen, schon allein wegen ihrer mangelnden Fähigkeiten oder fehlenden Lust auf Kärrnerarbeit könne sie gar keine eigene Partei gründen. Wie man überhaupt eine Partei gründet, dieser Frage ist mein Kollege Sebastian Scheffel nachgegangen und hat dafür unter anderem mit dem Grünen-Mitglied der ersten Stunde, Christa Nickels, gesprochen, (+)

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nichts gegen 25 Grad und Sonnenschein. Aber die Trockenheit in Deutschland ist inzwischen beängstigend. Unser Datenjournalist Johannes Christ hat sich die Statistiken der vergangenen fünf Jahre angeschaut und eine Karte im Zeitraffer entstellt, wie sich die Böden entwickelt haben. (+)

Eine Reihe von europäischen Ländern will mit Arrow 3 ein Raketenabwehrsystem beschaffen. Wie der Schutzschirm funktionieren kann und wie Kanzler Scholz das Projekt vorantreibt, beschreibt Matthias Koch. (+)

Während die Ampelkoalition in Berlin am Heizungsgesetz schraubt, werden landauf, landab längst massen­weise Wärmepumpen montiert. Meine Kollegin Miriam Keilbach hat einen Monteur begleitet, während unsere Berliner Korrespondenten ihren Blick auf Bundestag und Wirtschaftsministerium richteten. Andreas Niesmann hat die Beobachtungen zusammengefasst und ist zu dem Schluss gekommen: Während der Monteur nur mit der Technik und der Bauphysik kämpfen müsse, habe Habeck einen deutlich unangenehmeren Gegner: die FDP. (+)

Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Dienstag wieder. Dann berichtet mein Kollege Markus Decker. Bis dahin!

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Herzlichst

Ihre Eva Quadbeck

Sie möchten uns Ihre Meinung zu den aktuellen Themen und Diskussionen in diesem Newsletter mitteilen? Oder möchten Sie Lob, Kritik und Anregungen mit uns teilen? Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an hauptstadt-radar@rnd.de. Wir freuen uns auf Ihre Nachrichten. Wenn Sie keine Veröffentlichung wünschen, teilen Sie uns dies bitte in Ihrer E-Mail mit.

Abonnieren Sie auch

Krisen-Radar: Konflikte, Kriege, Katastrophen – analysiert von Can Merey, jeden Mittwoch neu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Tag: Das Nachrichten-Briefing vom RedaktionsNetzwerk Deutschland. Jeden Morgen um 7 Uhr.

Unbezahlbar: Wertvolle Tipps und Hintergründe rund ums Geld – immer mittwochs.

Klima-Check: Erhalten Sie die wichtigsten News und Hintergründe rund um den Klimawandel – jeden Freitag neu.

Das Leben und wir: Der Ratgeber für Gesundheit, Wohlbefinden und die ganze Familie – jeden zweiten Donnerstag.

What‘s up, America? Der USA-Newsletter liefert Hintergründe zu den Entwicklungen in Politik, Gesellschaft und Kultur – jeden zweiten Dienstag.

Das Stream-Team: Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix und Co. – jeden Monat neu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit RND.de, dem mobilen Nachrichtenangebot des Redaktions­Netzwerks Deutschland, dem mehr als 60 regionale Medienhäuser als Partner angehören, halten wir Sie immer auf dem neuesten Stand, geben Orientierung und ordnen komplexe Sachverhalte ein – mit einem Korrespondenten­Netzwerk in Deutschland und der Welt sowie Digitalexpertinnen und ‑experten aller Bereiche.