Überlebende Migranten schildern Bootsunglück: Kutter kenterte bei Abschleppversuch

Athen. Zum Hergang des Bootsunglücks vor Südwestgriechenland mit womöglich mehr als 500 Toten gibt es neue Schilderungen von Überlebenden, die stark von der offiziellen Version der Ereignisse abweichen. Der Kurde Ali Scheichi berichtete, der alte Fischkutter mit bis zu 750 Migranten an Bord sei bei einem Abschleppversuch durch ein Schiff untergegangen. Ähnliche Angaben von anderen Überlebenden machten im Internet und in syrischen Medien die Runde. Griechische Behörden dementierten und betonten, der Kutter sei nach abrupten Bewegungen zahlreicher Insassen gewaltig ins Taumeln geraten und daraufhin havariert.

Im Unglücksgebiet stieß eine von vier Schiffen und zwei Flugzeugen unterstützte griechische Fregatte am Montag auf drei weitere Leichen. Die Zahl der bestätigten Toten stieg damit auf 81. Insgesamt wurden bislang 104 Menschen gerettet. Mehr als 500 Menschen werden vermisst. Die Chancen, dass von ihnen noch jemand am Leben ist, gelten als äußerst gering.

Die griechische Küstenwache steht seit der Tragödie vor der Halbinsel Peloponnes stark in der Kritik. So kam die Frage etwa auf, warum sie sich dem Migrantenboot schon Stunden zuvor genähert, es aber nicht gerettet habe, ehe es am vergangenen Mittwoch sank. Dazu erklärte die Küstenwache, die Migranten hätten Hilfsangebote ausgeschlagen und darauf beharrt, nach Italien weiterfahren zu wollen. Es wäre viel zu gefährlich gewesen, zu versuchen, Hunderte Menschen gegen ihren Willen aus einem überfüllten Schiff zu holen.

Berichte der Überlebenden werfen weitere Fragen auf

Der ramponierte Fischkutter war von Libyen aus in See gestochen. Der Überlebende Scheichi schilderte dem kurdischen TV-Sender Rudaw, er und andere Verwandte aus seiner Heimatstadt Kobane im Nordosten Syriens hätten eingewilligt, den Schleusern jeweils 4000 Dollar (rund 3660 Euro) für die Reise zu zahlen. Die Summe sei später auf 4500 Dollar angehoben worden.

„Wir sagten: ‚Kein Problem‘, solange das Boot denn groß und in gutem Zustand sei“, sagte er im Telefoninterview aus einem geschlossenem Auffangzentrum in der Nähe von Athen, wohin die Überlebenden gebracht worden sind. „Sie sagten uns, dass wir kein Essen oder irgendetwas anderes mitnehmen sollten, weil es alles auf dem Boot geben würde.“ Die Lebensmittel, die die Passagiere dennoch mitbrachten, hätten die Schleuser ins Meer geworfen, auch Rettungswesten habe niemand mit sich führen dürfen, sagte Scheichi. Andere Überlebende berichteten Ähnliches.

Laut Scheichi wurden er und Mitreisende zunächst zum Laderaum des Kutters geführt, der sich als Todesfalle erweisen sollte. Hunderte Insassen, vor allem Frauen und Kinder, sollen beim Untergang des Unglücksschiffs unter Deck gewesen und ertrunken sein. Weil er mehr Geld gezahlt habe, hätten sie ihn aber letztlich aufs Deck gelassen, sagte Scheichi.

Nach anderthalb Tagen auf hoher See sei ihnen das Wasser ausgegangen, einige an Bord hätten dann Meereswasser getrunken. Am fünften Tag ihrer Reise sei das Schiff untergegangen, als der Motor ausgefallen sei und ein anderes Schiff es abzuschleppen versucht habe.

„Beim Ziehen sank (der Kutter)“, sagte Scheichi. „Wir wissen nicht, zu wem es gehörte“, ergänzte er unter Verweis auf das Schiff, das den Abschleppversuch unternommen haben soll. Eine Seite des Fischkutters sei bei der Havarie hochgegangen und die Menschen von dort ins Meer gefallen. „Die Leute fingen an zu schreien“. Es sei dunkel gewesen. „Jede Person versuchte sich an der anderen festzuhalten und diese herunterzuziehen, damit man selbst über Wasser blieb. Ich dachte, dass wird niemand überleben.“ Ein mitgereister jüngerer Bruder von Ali Scheichi kam ums Leben.

Sein Bericht und die Aussagen anderer Überlebender werfen weitere Fragen nach dem Vorgehen der griechischen Küstenwache vom Moment der Entdeckung des Kutters bis zu dessen Untergang auf. Behördenvertreter in Athen haben betont, das Boot sei zu keinem Zeitpunkt abgeschleppt worden. An dem Kutter sei Stunden vor dessen Havarie für kurze Zeit nur eine Leine angebracht gewesen, hieß es.

RND/AP

