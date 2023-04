﻿220 Kampfjets, 10.000 Soldaten und viel Lärm: das Luftwaffenmanöver „Air Defender 23″

Washington D.C. Die Fliegerhorste Wunstorf in der Region Hannover und Jagel sowie Hohn in Schleswig-Holstein werden zu zentralen Drehkreuzen der Großübung „Air Defender 23“ im Juni. Mehr als 220 Maschinen sowie 10.000 Soldatinnen und Soldaten nehmen teil. 24 Nationen machen mit, viele davon Nato-Mitgliedsstaaten. Allein die USA schicken rund 100 Flugzeuge – die größte Verlegung dieser Art seit Bestehen des Militärbündnisses. Für zwei Wochen wird es vor allem im Norden laut, Flugreisende müssen wegen der Übung sogar mit Behinderungen rechnen.

Ingo Gerhartz, Inspekteur der Luftwaffe, nennt „Air Defender 23“ eine „Übung historischen Ausmaßes“. Auch wenn das Manöver schon seit 2019 geplant werde, bekomme es durch den Krieg in der Ukraine eine umso größere Bedeutung: „Wir müssen beweisen, dass wir bereit sind, wenn es darauf ankommt.“ Laut Lieutenant General Michael Loh, Director der Air National Guard, soll die Übung „die Beziehungen zu den anderen Nationen auf- und ausbauen“. Die Erfahrungen werden helfen, „unsere Einsatzbereitschaft aufrechtzuerhalten“.

„Beziehungen auf- und ausbauen“: Michael Loh, Director der US National Air Guard. © Quelle: Clemens Heidrich

„Air Defender 23“: 250 Flüge pro Tag

Das bedeutet aber auch: jede Menge Flugbewegungen vor allem rund Wunstorf und in Schleswig-Holstein. Gerhartz geht vom 12. bis 23. Juni von rund 250 Flügen pro Tag aus. Die Hauptübungsgebiete liegen über der Nord- und Ostsee, weshalb Jagel und Hohn ausgewählt wurden. Dort sollen etwa Eurofighter, F-18 sowie F-35 starten und landen, auch Rostock-Laage ist mit Kampfjets beteiligt. Wunstorf wiederum fungiert als Stützpunkt für Transporter und Tanker, „weil wir durch unsere A400M-Flotte dort viele Synergien haben“, so Gerhartz. Unter anderem schicken die USA ihre deutlich größeren C-17 nach Niedersachsen.

Für Anwohnerinnen und Anwohner bedeutet das vor allem mehr Lärm. Gleichzeitig befürchtet die Deutsche Flugsicherung bereits jetzt Beeinträchtigungen im zivilen Flugverkehr. Einzelne Areale werden während des Übungsbetriebs sogar zu temporären Tabuzonen. Zwar nehmen im Süden auch Spangdahlem (Rheinland-Pfalz) und Lechfeld (Bayern) Flieger auf. Außerdem gibt es Trainingskorridore in Süddeutschland und im Osten. Doch da diese deutlich kleiner sind als im Norden, sind dort weniger Maschinen stationiert und unterwegs.

Zahl der Flugplätze seit Mauerfall halbiert

„Wir müssen dort üben, wo wir auch eingesetzt werden“, sagt Luftwaffeninspekteur Gerhartz zur Notwendigkeit von „Air Defender 23“. Dass die Flieger so zentralisiert seien, habe historische Gründe: Nach der Wende sei nahezu die Hälfte aller Flugplätze der Luftwaffe aufgelöst worden. Gerhartz: „Umso wichtiger ist es, dass wir jetzt die behalten, die wir noch haben.“ Schon jetzt stünden in Wunstorf und Jagel nur noch die nötigsten deutschen Einheiten, um mehr Platz für die Verbündeten zu haben. In Schleswig-Holstein entsteht zudem eine Zeltstadt, um alle Militärs zu beherbergen.

Immerhin: Um die Lärmbelastung und Auswirkungen auf Urlaubsflieger zu reduzieren, werde nur tagsüber und nicht an Wochenenden trainiert. Da die Hauptübungsfelder über dem Meer liegen, müssen die Anwohnenden zudem bloß Starts und Landungen erdulden. „Außerdem werden wir nicht alle Areale gleichzeitig sperren, sondern rotieren“, sagt Gerhartz. Geplant seien jeweils rund drei Stunden, täglich gibt es demnach drei Trainingsszenarien.

Politik in Washington: Übung ist „Lärm der Solidarität“

Das Verständnis für „Air Defender 23“ habe seit dem Krieg in der Ukraine obendrein zugenommen. „Zuvor musste ich immer erklären, dass wir auch vor Ort trainieren müssen“, sagt Gerhartz, „inzwischen sagen das die Anwohnerinnen und Anwohner von sich aus.“ Politikkreise in Washington beschreiben den Fluglärm positiv als „Geräusch der Solidarität“: Die Nationen hielten geschlossen zusammen. Und Lieutenant General Loh sagt klar: „Jeder sollte sich vorstellen, was wir erst tun, wenn der Krieg in der Ukraine Nato-Gebiet erreicht.“

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“.