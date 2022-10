Übung zur nuklearen Luftverteidigung: Die Nato setzt das richtige Zeichen

An den bis zum 30. Oktober laufenden Übungen – unter anderem über der Nordsee – nehmen wie in jedem Jahr auch diesmal schwere US-Bomber vom Typ B 52 (Archivbild) teil. Diesmal starten die Maschinen auf der Minot Air Base in North Dakota.

Am Himmel über den Nato-Staaten, unter anderem über der Nordsee, zeigen in diesen Tagen 60 Flugzeuge der westlichen Allianz Präsenz: Bis zum 30. Oktober läuft „Steadfast Noon“, eine jährlich wiederkehrende Übung zur nuklearen Luftverteidigung.

„Beide Seiten“, stöhnen jetzt manche mit Blick auf Moskau und die Nato, sollten bitte „aufhören mit dem Säbelrasseln“. Doch dieser alte Reflex passt nicht mehr in die von Wladimir Putin definierte neue Zeit: Das Gerede von den „beiden Seiten“ hat sich mit dem Überfall auf die Ukraine erledigt.

Russland zeigt eine abscheuliche Aggressivität, die keine Neutralität mehr erlaubt. Diesen klaren neuen Blick auf die Dinge hat niemand dem Rest der Welt so eindrucksvoll vorgeführt wie die Finnen und die Schweden. Ihr Beschluss zum Nato-Beitritt, historisch bahnbrechend, hat endgültig aufgeräumt mit der Illusion, man könne Putins systematischer Menschenverachtung noch auf irgendeinem Mittelweg begegnen.

Zwei europäische Sozialdemokratinnen beschließen das Ende der Neutralität: Im Frühjahr dieses Jahres verabredeten die Premierministerin von Finnland, Sanna Marin (r.), und Schwedens damalige Regierungschefin Magdalena Andersson den gleichzeitigen Beitritt ihrer Staaten zur Nato. © Quelle: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Die Nato, eigentlich ein militärisches Konstrukt, ist inzwischen auch emotional aufgeladen wie noch nie in ihrer Geschichte. Auf dem Bündnis ruhen mehr denn je die Hoffnungen aller Europäer, denen für sich selbst und für ihre Kinder ein Leben in Würde, Freiheit und Demokratie wichtig ist. Wo die Fähnchen der Nato flattern, so hofft man vom Baltikum über Berlin bis nach Bukarest, werden die Russen sich nicht trauen, ihre Panzer rollen zu lassen.

Die dazu nötige Abschreckung allerdings ergibt sich nicht von selbst. Sie muss – wie im Kalten Krieg – erarbeitet werden. Jährlich wiederkehrende Übungen wie „Steadfast Noon“, bei der sich diesmal bis zum 30. Oktober 60 Flugzeuge des Bündnisses am Himmel über den Nato-Staaten zeigen, tragen dazu bei.

In unzähligen weiteren Manövern trainiert die Nato derzeit weniger spektakuläre, aber militärisch relevante Dinge, von der Aufklärung im anderen Lager bis hin zu Fragen der eigenen Logistik und Kommunikation. Die sogenannte Interoperabilität, das Zusammenwirken von Truppen aus 30 Staaten, muss laufend geübt werden, zu Wasser, zu Lande und in der Luft.

Die Nato will jenen Pannen vorbeugen, die derzeit den Russen in der Ukraine Probleme machen. Schon seit Beginn des Einmarsches hakt es zum Beispiel immer wieder beim Zusammenspiel von russischer Luftwaffe und russischen Landstreitkräften. Auch innerhalb einzelner Heeresverbände der Russen sah man frappierende Schwächen: Mal rissen Versorgungsketten ab, mal verloren ganze Truppenteile den Gesamtüberblick.

Der russischen Militärführung stehen die Stärken der Nato vor Augen, und das ist gut so. Die Nato selbst trägt dazu bei. Auf geeigneten Kanälen lässt sie Putins Generale wissen, wie gut sie mitlesen und mithören kann. Auf diese leise Art wird neue Unsicherheit auf russischer Seite gesät – während Putin weiter den prahlenden Kriegsherrn gibt.

Auf lange Sicht könnten Festigkeit und Einigkeit im Westen in Kombination mit zunehmender Unruhe in Moskau zum Best-Case-Szenario führen: dem politischen Ende Putins ohne direkten militärischen Konflikt zwischen Russland und der Nato. Bis dahin ist eine westliche Politik der Stärke alternativlos.

Die aktuelle Botschaft des Bündnisses jedenfalls ist klar, und sie wird auch in Moskau verstanden: bis hierhin und nicht weiter. Westliche Vitalitätszeichen dieser Art geben auch Menschen außerhalb der Nato Hoffnung: in der Ukraine selbst, aber auch in Belarus, wo derzeit eine Mobilmachung befürchtet wird – und sogar auch im Iran, wo mehr junge Leute denn je an ihrem unfreien System rütteln.

Die westliche Welt darf sich in dieser historischen Stunde nicht verkriechen. Sie muss, es geht gar nicht anders, den Rücken gerade machen.