Queeren Menschen droht Todesstrafe - Uganda lässt umstrittenes Anti-Homosexuellen-Gesetz überarbeiten

Lehrerin stirbt

Todesfahrt in Berlin: Urteil im Prozess erwartet

In Berlin will das Gericht am Freitag ein Urteil im Fall der Todesfahrt am Berliner Ku‘damm sprechen. Die Anklage fordert eine dauerhafte Unterbringung des Fahrers in einem psychiatrischen Krankenhaus. Laut eines Gutachtens ist der 30-Jährige an einer chronischen paranoiden Schizophrenie erkrankt und war bei der Tat schuldunfähig.