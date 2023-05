Präsident in Uganda unterzeichnet strenges Gesetz gegen Schwule

Kampala . Der ugandische Präsident Yoweri Museveni hat einen Gesetzentwurf unterzeichnet, der für Homosexualität in bestimmten Fällen die Todesstrafe vorsieht. Nach dem Entwurf gilt die Todesstrafe für sogenannte schwere Homosexualität, womit sexuelle Beziehungen gemeint sind, an denen mit HIV infizierte Personen beteiligt sind. Gleiches gilt für Sex mit Minderjährigen und anderen als gefährdet eingestuften Personen. Sogenannte versuchte schwere Homosexualität kann mit bis zu 14 Jahren Haft geahndet werden.

Das Gesetz wird von vielen in Uganda unterstützt. Aktivisten und Menschen im Ausland haben das Gesetzesvorhaben aber verurteilt. Die ugandische Parlamentspräsidentin Anita Among bedankte sich in einer Stellungnahme bei Angehörigen des Parlaments dafür, „dem ganzen Druck“ nicht nachgegeben zu haben, der von Schikaneuren und Verschwörungstheoretikern ausgeübt worden sei.

UN-Organisationen warnen vor schädlichen Auswirkungen

Organisationen der Vereinten Nationen und USA gegen Aids warnten vor „schädlichen Auswirkungen“ der Gesetzgebung auf die öffentliche Gesundheit und den Umgang mit HIV. „Die Fortschritte Ugandas bei seiner Reaktion auf HIV sind jetzt ernsthaft gefährdet“, teilten Unaids, Pepfar und Global Fund in einer Erklärung am Montag mit.

Unter einem Gesetz aus der Kolonialzeit war Homosexualität in Uganda bereits illegal. Ein Verstoß konnte mit einer lebenslangen Haftstrafe geahndet werden. Die schwulenfeindliche Stimmung im Land hat in den vergangenen Wochen zugenommen, nachdem darüber berichtet worden war, dass es in Internaten zu homosexuellem Geschlechtsverkehr gekommen sei.

RND/AP