Ukraine: 20.000 mutmaßliche Kriegsverbrechen angezeigt

Nach mehr als drei Monaten Krieg in der Ukraine sind bereits 20.000 mutmaßliche Kriegsverbrechen zur Anzeige gebracht worden. Das erklärte am Dienstag der ukrainische Innenminister Denys Monastyrskyj. Die Ermittlungsarbeiten dauerten indes an, so die ukrainischen Behörden.