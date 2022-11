Ukraine baut Mauer an der Grenze zu Belarus

Die Ukraine errichtet eine Mauer an der Grenze zu Belarus - auf Fotos ist der Befestigungswall mit Stacheldraht zu sehen. Als Verbündeter Russlands gehe von dem Land eine Bedrohung aus, vor der sich die Ukraine schützen müsse, so der Vizechef des ukrainischen Präsidialbüros.

Die Ukraine baut eigenen Angaben zufolge an der Grenze zu Belarus eine Mauer. Bereits drei Kilometer der Grenze in der Region Volyn sind laut des Vizechefs des ukrainischen Präsidialbüros, Kyrylo Tymoschenko, mit Stahlbetonzäunen mit Stacheldraht gesichert worden. „Das ist noch nicht alles, aber wir werden keine Einzelheiten preisgeben“, schreibt Tymoschenko in seinem Telegram-Kanal.

„Wir alle wollen Schutz und wir tun alles, um auch nur einen hypothetischen feindlichen Vormarsch aufzuhalten“, schreibt Tymoschenko weiter. Dazu postete er mehrere Fotos, die unter anderem Arbeiten an der rund drei Meter hohen Mauer zeigen. Auch die Grenzregionen Riwne und Schytomyr sollen den Angaben zufolge durch entsprechende Befestigungen geschützt werden.

Belarus gilt als enger Kreml-Verbündeter, den Russland als Aufmarschgebiet für seine Invasion in der Ukraine am 24. Februar nutzte. Der ukrainische Verteidigungsminister erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, dass von Belarus weiterhin eine Bedrohung ausgehe. Die Grenze der Ukraine zu Weißrussland ist mehr als 1000 km lang.

