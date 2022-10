Ukraine beginnt mit Stromabschaltungen – Bevölkerung soll Verbrauch auf Minimum reduzieren

Ein Mann pumpt Wasser aus einem Brunnen vor einem zerstörten Haus in der kürzlich zurückeroberten Stadt Lyman in der Ukraine. Die Einwohner von Lyman leben seit Mitte Mai ohne Strom, Gas und fließendes Wasser.

Russlands Angriffe auf die Energieinfrastruktur der Ukraine treffen das Land hart. Bereits am Mittwochabend fiel in Kiew partiell der Strom aus, am Donnerstag kommt es gestaffelt zu Abschaltungen im ganzen Land. Die Regierung appelliert an die Bevölkerung zur gemeinsamen Reduzierung des Verbrauchs.