Insgesamt 436 Leichen haben die ukrainischen Behörden eigenen Angaben zufolge in einem Massengrab in der Stadt Isjum gefunden. Unter ihnen seien 30 Tote mit Folterspuren und eine Vielzahl an getöteten Zivilisten mit gefesselten Händen, gebrochenen Gliedmaßen und Schusswunden. „Bei einigen Männern sind die Genitalien amputiert worden“, sagte der Gouverneur des Gebiets Charkiw am Freitag.

Ein Ermittler in einem Schutzanzug zündet sich während der Exhumierung gefundener Leichen in einem Wald eine Zigarette an.

Behörden schließen Exhumierungen in Isjum ab

Isjum. In der kürzlich von ukrainischen Truppen zurückeroberten ostukrainischen Stadt Isjum stehen die Exhumierungen in einem Waldstück mit mehr als 400 neuen Gräbern vor dem Abschluss. „Insgesamt wurden 436 Leichen gefunden“, teilte der Gouverneur des Gebiets Charkiw, Oleh Synjehubow, am Freitag im Nachrichtendienst Telegram mit.

Von diesen sei die Mehrzahl eines gewaltsamen Todes gestorben. 30 Leichen wiesen Folterspuren auf, erklärte er weiter. Der Verkehrsknotenpunkt Isjum war ukrainischen Angaben nach vom 1. April bis zum 10. September von russischen Truppen besetzt gewesen.

Gouverneur Synjehubow erklärte, es habe Tote gegeben, die eine Schlinge um den Hals geschnürt hatten, es habe gefesselte Hände, gebrochene Gliedmaßen und Schusswunden gegeben. „Bei einigen Männern sind die Genitalien amputiert worden“, schrieb Synjehubow. Die Mehrzahl der Toten seien Zivilisten gewesen, aber auch 21 Soldaten seien dort begraben worden. Die Angaben des Gouverneurs ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Synjehubow zufolge wurden in Isjum noch mindestens drei weitere Stellen mit Gräbern gefunden. Zudem sei dem Chef der ukrainischen Polizei, Ihor Klymenko, zufolge im Gebiet Charkiw im Ort Kosatscha Lopan ein Massengrab gefunden worden. Dieses werde demnächst von Spezialisten untersucht, erklärte er. Nach der Rückeroberung Isjums waren in dem Waldstück an einem Friedhof über 440 mit Kreuzen gekennzeichnete Gräber gefunden worden.

