„Für die Verteidigung unserer Interessen“: Selenskyj reist zum G7-Gipfel nach Japan

Hiroshima. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird am G7-Treffen der Staats- und Regierungschefs der sieben wichtigste westlichen Industriestaaten in Japan teilnehmen. Das bestätigte der Sekretär des ukrainischen Sicherheits- und Verteidigungsrates, Oleksij Danilow, am Freitag. Der Gastgeber, Japans Ministerpräsident Fumio Kishida hatte Selenskyj bei einem Ukrainebesuch im März nach Hiroshima eingeladen.

Zuvor hatten mehrere US-Medien, darunter die „New York Times“, am Freitag unter Berufung auf nicht näher genannte offizielle Quellen berichtet, Selenskyj werde an diesem Wochenende in Person bei den Beratungen der sieben führenden demokratischen Industrienationen in Hiroshima erwartet.

Bereits am Freitag nimmt Selenskyj per Video teil

Ursprünglich hatte es geheißen, der ukrainische Präsident werde dort per Video zugeschaltet. Tatsächlich soll dies bereits am Freitag passieren. Die „Financial Times“ schrieb, Selenskyj werde am Sonntag persönlich an den G7-Beratungen teilnehmen. Eine offizielle Bestätigung gab es dafür zunächst nicht.

Selenskyjs Reise nach Japan ist die bisher weiteste seit Beginn des Krieges. Selenskyj werde in jeden Teil der Welt reisen, an dem er für die Sicherheit seines Landes gebraucht werde, sagte Danilow. In Hiroshima würden sehr wichtige Angelegenheiten entschieden. „Daher ist die physische Präsenz von entscheidender Bedeutung für die Verteidigung unserer Interessen“, sagte Danilow.

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine gehört zu den Hauptthemen des Treffens in Hiroshima. Der G7-Gruppe gehören die USA, Japan, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Kanada an, sowie zusätzlich Vertreter der Europäischen Union.

Reisen bedeuten für Selenskyj ein enormes Risiko

Selenskyj war in den vergangenen Tagen bereits durch mehrere G7-Staaten gereist und hatte bei Besuchen in Rom, Berlin, Paris und London um weitere Unterstützung der Partner geworben.

Reisen des ukrainischen Präsidenten sind angesichts des Krieges mit einem hohen Risiko und enormem Sicherheitsaufwand verbunden, ebenso mit einer genauen Abwägung, ob das Kriegsgeschehen eine Abwesenheit Selenskyjs zulässt. Das gilt einmal mehr für eine lange Reise um die halbe Welt, wie nach Japan. Seinem Erscheinen bei dem G7-Gipfel kommt daher besondere Bedeutung zu. Er dürfte dort versuchen, sich weitere Unterstützung für sein Land zu sichern.

