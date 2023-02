Bisheriger Polizeichef Ihor Klymenko wird neuer Innenminister der Ukraine

Das ukrainische Parlament hat am Dienstag den Chef der nationalen Polizei, Ihor Klymenko, zum Innenminister ernannt. Klymenko hatte nach dem Tod des bisherigen Innenministers Denys Monastyrskyj bei einem Hubschrauberabsturz im Januar bereits geschäftsführend das Amt ausgeübt.

Das Innenministerium ist für die Polizei und den Grenzschutz, die Nationalgarde und den Einsatz bei Notfällen zuständig.

Auch neuer Chef des Inlandsgeheimdienstes SBU

Nach mehr als sechs Monaten als kommissarischer Leiter wurde zudem Wassyl Maljuk als neuer Chef des ukrainischen Inlandsgeheimdienstes SBU offiziell bestätigt. Der 39-jährige Generalmajor folgt auf den Jugendfreund von Präsident Wolodymyr Selenskyj, Iwan Bakanow, der den Posten infolge einer Entlassungswelle in den Sicherheitsorganen im vergangenen Sommer räumen musste. Selenskyj will eine Neuausrichtung dieser Behörden vorantreiben.

Der nun frisch gewählte Chef Maljuk trat dem Geheimdienst bereits unmittelbar nach seinem Schulabschluss bei und erhielt an der SBU-Akademie eine juristische Ausbildung. Mehrfach ausgezeichnet nahm der Geheimdienstler schon lange vor dem offiziellen Einmarsch der russischen Truppen am 24. Februar 2022 an Kämpfen gegen die von Moskau unterstützten Separatisten in der Ostukraine teil.

