Botschafter Melnyk: Viele Ukrainer fühlen sich in Deutschland nicht wohl

Andrij Melnyk, Botschafter der Ukraine in Deutschland, aufgenommen im Bundestag in Berlin. (Archivbild)

Immer wieder wird Deutschland scharf für seine Zögerlichkeit bei Waffenlieferungen an die Ukraine kritisiert. Der Botschafter des Landes, Andrij Melnyk, legt nun nach: Weil Deutschland aus ihrer Sicht viele Tote in Kauf nähme, kehrten viele geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer wieder in ihr Land zurück.