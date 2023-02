Bundesamt für Strahlenschutz: Hohes Risiko für Atomunfall in Ukraine bleibt

Bundeswehr schult Soldaten gegen Propaganda, Verschwörungsmythen und Desinformation

Die Bundeswehr will ihre Soldatinnen und Soldaten gegen den Einfluss von Verschwörungsmythen und Propaganda aus dem Netz schützen. Mit Schulungen wolle man die Angehörigen der Streitkräfte „sensibilisieren“, so das Zentrum Innere Führung. Hintergrund ist Russlands Krieg gegen die Ukraine sowie Fälle von „Reichsbürgern“ in der Bundeswehr.