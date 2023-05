Bundesregierung sagt der Ukraine milliardenschweres Waffenpaket zu

Deutschland will die Ukraine mit einem weiteren Waffenpaket unterstützen. Unter anderem sollen 20 weitere Marder-Schützenpanzer, 30 Leopard-1-Panzer und 4 Flugabwehrsysteme Iris-T-SLM bereitgestellt werden, wie das Verteidigungsministerium am Samstag in Berlin mitteilte. Zuvor hatte der „Spiegel“ darüber berichtet.

Nach Ministeriumsangaben geht es um die Lieferung weiterer Waffen im Wert von rund 2,7 Milliarden Euro durch Deutschland. Damit würde sich die deutsche Waffenhilfe für die Ukraine seit Beginn des Krieges im Februar 2022 nahezu verdoppeln: Seit Kriegsbeginn genehmigte die Bundesregierung Waffenlieferungen im Umfang von 2,75 Milliarden Euro. Deutschland gehört damit zu den wichtigsten Unterstützern der Ukraine - sowohl militärisch, als auch finanziell. Finanziert werden soll die Waffenhilfe aus einem Sonderbudget.

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) erklärte zu dem neuen Waffenpaket: „Mit diesem wertvollen Beitrag an dringend benötigtem militärischen Material zeigen wir einmal mehr, dass es Deutschland mit seiner Unterstützung ernst ist.“ Alle wünschten sich ein baldiges Ende des fürchterlichen und völkerrechtswidrigen Krieges Russlands gegen das ukrainische Volk. „Abzusehen ist dies leider noch nicht. Von daher wird Deutschland jede Hilfe leisten, die es leisten kann - as long as it takes“ - so lange dies nötig sei, ergänzte Pistorius.

Lieferung von weiteren Iris-T-SLM-Flugabwehrsystemen

Mit dem neuen Waffenpaket sollen laut „Spiegel“ zum einen die Landstreitkräfte der Ukraine mithilfe der Schützen- und Kampfpanzer unterstützt werden. Zum anderen soll auch die Flugabwehr der Ukraine deutlich aufgerüstet werden.

Darüber hinaus wurde die Lieferung von vier weiteren Iris-T-SLM-Flugabwehrsystemen beschlossen. Mithilfe von zwei bereits gelieferten Einheiten des modernen Systems hat die Ukraine in den vergangenen Monaten zahlreiche russische Drohnen und Raketen abgefangen. So spielte das System laut ukrainischen Militärs auch eine entschei­dende Rolle bei dem Schutz der Hauptstadt Kiew. Des Weiteren sollen 100 geschützte Gefechtsfahrzeuge und 100 logistische Unterstützungsfahrzeuge auf der Liste stehen.

Für die Jahre bis 2032 hat die Bundesregierung weitere 8 Milliarden Euro für die Aufrüstung und Modernisierung der ukrainischen Armee vorgesehen.

Kuleba: Die Ukraine benötigt alles schnell

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba mahnte bei dem neuen deutschen Waffenpaket Tempo an. Die Ukraine benötige alles immer so schnell wie möglich, sagte Kuleba am Samstag am Rande eines Treffens mit Kollegen aus EU-Staaten in Schweden. Man schätze es, wenn alles dafür getan werde, um Lieferungen zu beschleunigen. Über Zeitpläne könne man diskutieren.

Auf die Frage, wann die geplante ukrainische Gegenoffensive gegen die russischen Angreifer beginnen werde, sagte Kuleba, statt zu fragen, wann sie beginnen werde, solle man lieber fragen, ob man genug dafür getan habe, damit sie beginnen und erfolgreich sein könne. „Wir wollen, dass sich jeder auf diese Frage konzentriert“, fügte er hinzu.

Offen blieb am Samstag zunächst, ob Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Wochenende in Berlin empfangen kann. Am Sonntagnachmittag werden Selenskyj und das ukrainische Volk in Aachen mit dem Karlspreis für Verdienste um die Einheit Europas geehrt. Die Laudatio wird Scholz halten - auch wenn Selenskyj nicht selbst dabei sein kann.

