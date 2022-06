Kehrtwende in der Informationspolitik: Die Bundesregierung hat entschieden, von nun an alle militärischen Unterstützungsleistungen an die Ukraine zu veröffentlichen. Damit passe man sich „an die Praxis unserer engsten Verbündeten“ an, etwa die USA, so ein Regierungssprecher. Ab sofort ist auf der Webseite der Bundesregierung in einer Übersicht aufgelistet, was Deutschland bereits an die Ukraine geliefert hat und was bereits zugesagt, aber noch nicht geliefert ist. Darunter befinden sich außer Waffen auch anderes Material, wie Helme, Bekleidung und Zelte.

Nach Regierungsangaben stammt das aufgelistete Material sowohl aus Beständen der Bundeswehr, als auch von Lieferungen der deutschen Rüstungsindustrie. Die Bundesregierung erklärte in der Vergangenheit immer wieder, sie sei bei Waffenlieferungen nicht transparent, um die Ukraine zu schützen. Ukraines Botschafter Andrij Melynk wies dieses Argument mehrfach zurück und betonte, die Ukraine wolle keine Geheimhaltung der Waffenlieferungen.

Immer wieder hatte die ukrainische Regierung selbst eine Liste veröffentlicht, welche Waffen sie aus Deutschland erhalten habe. Etwa 80 Prozent der Waffen auf dieser Liste waren davon bereits durchgesickert.

Gelieferte militärische Unterstützungsleistungen:

3000 Patronen „Panzerfaust 3″ zuzüglich 900 Griffstücke

14.900 Panzerabwehrminen

500 Fliegerabwehrraketen STINGER

2700 Fliegerfäuste STRELA

16 Millionen Schuss Handwaffenmunition

50 Bunkerfäuste

100 Maschinengewehre MG 3 mit 500 Ersatzrohren und Verschlüssen

100.000 Handgranaten

5300 Sprengladungen

100.000 Meter Sprengschnur und 100.000 Sprengkapseln

350.000 Zünder

23.000 Gefechtshelme

15 Paletten Bekleidung

178 Kraftfahrzeuge (Lkw, Kleinbusse, Geländewagen)

100 Zelte

12 Stromerzeuger

6 Paletten Material für Kampfmittelbeseitigung

125 Doppelfernrohre

1200 Krankenhausbetten

18 Paletten Sanitätsmaterial, 60 OP-Leuchten

Schutzbekleidung, OP-Masken

10000 Schlafsäcke

600 Schießbrillen

1 Radiofrequenzsystem

3000 Feldfernsprecher mit 5000 Rollen Feldkabel und Trageausstattung

1 Feldlazarett (gemeinsames Projekt mit Estland)

353 Nachtsichtbrillen

4 elektronische Drohnenabwehrgeräte

165 Ferngläser

Sanitätsmaterial (unter anderem Rucksäcke, Verbandspäckchen)

38 Laserentfernungsmesser

Kraftstoff Diesel und Benzin (laufende Lieferung)

10 Tonnen AdBlue

500 Stück Wundauflagen zur Blutstillung

500 Stück Verpflegungsrationen

Lebensmittel: 2025 Paletten (68 Lkw-Ladungen) mit 360.000 Rationen Einpersonenpackungen (EPa)

MiG-29 Ersatzteile

30 sondergeschützte Fahrzeuge

Militärische Unterstützungsleistungen in Vorbereitung/Durchführung:

10.000 Schuss Artilleriemunition

53.000 Schuss Flakpanzermunition

5,8 Millionen Schuss Handwaffenmunition

7 Panzerhaubitzen 2000 inklusive Anpassung, Ausbildung und Ersatzteile (gemeinsames Projekt mit den Niederlanden)

5000 Gefechtshelme

8 mobile Bodenradare und Wärmebildgeräte*

8 Aufklärungsdrohnen*

10 geschützte Kfz*

7 Störsender*

8 elektronische Drohnenabwehrgeräte*

4 mobile, ferngesteuerte und geschützte Minenräumgeräte*

65 Kühlschränke für Sanitätsmaterial

1 Fahrzeugdekontaminationspunkt

100 Auto-Injektoren

14 Drohnenabwehrsensoren und -jammer*

10 Antidrohnenkanonen*

32 Aufklärungsdrohnen*

54 M113 gepanzerte Truppentransporter mit Bewaffnung (Systeme aus Dänemark, Umrüstung durch Deutschland finanziert)

30 Flakpanzer GEPARD inklusive circa 6000 Schuss Flakpanzermunition*

Luftverteidigungssystem IRIS-T SLM*

Artillerieortungsradar COBRA*

80 Toyota Pick-up*

3 Mehrfachraketenwerfer MARS mit Munition

100.000 Erste-Hilfe Kits*

22 Lkw

Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Anton Hofreiter sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): „Die Liste der Bundesregierung zeigt, dass noch keine schweren Waffen geliefert wurden. Doch die Ukraine steht massiv unter Druck. Deshalb ist es zentral, dass die Lieferung beschleunigt wird. Putin wird erst zu Verhandlungen bereit sein, wenn sich die Fortsetzung des Krieges für Russland nicht mehr lohnt. Und dazu muss die Ukraine noch stärker unterstützt werden.“

Weitere militärische Unterstützungsleistungen werden laut Bundesregierung noch hinzukommen. So liefen Gespräche mit mittel- und osteuropäischen Staaten über den sogenannten Ringtausch, hieß es. Die Slowakei soll ein deutsches Angebot für einen Ringtausch allerdings abgelehnt haben.

RND/scs/mdc

