Russische Truppen beschießen Cherson – Frau und Kinder sterben

„Dann wird die ganze Front fallen“: Wagner-Boss Prigoschin droht Putin

Der Streit zwischen Wagner-Chef Prigoschin und dem Kreml spitzt sich weiter zu. In einem neuen Video macht Prigoschin deutlich, was Russland ohne seine Söldner blühen würden - eine empfindliche Niederlage in der Ukraine. Selbst die Krim würde fallen, behauptet er.