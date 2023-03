dpatopbilder - 08.03.2023, Ukraine, Bachmut: Ein ukrainischer Panzer feuert auf russische Stellungen an der Frontlinie. Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Der erbitterte Kampf um Bachmut und was das für die Ukraine bedeuten könnte

Kiew. Der sechsmonatige Kampf um die Stadt Bachmut ist der bisher längste und blutigste in diesem Krieg. Bachmut, das vor der russischen Invasion außerhalb der Ukraine kaum bekannt war, ist zu einem Symbol für die Tapferkeit und Standhaftigkeit des Landes angesichts des russischen Angriffs geworden. Die ukrainische Führung schwor diese Woche erneut, die Stadt weiter zu verteidigen. Doch einige Experten warnten bereits, das Festhalten an Bachmut könnte zu gefährlich und kostspielig sein.

Hier ein Blick auf Bachmut, den Kampf um die Stadt und die möglichen Folgen.

Was für eine Stadt ist Bachmut?

Bachmut, das vor dem Krieg mehr als 70.000 Einwohner hatte, war ein bedeutendes Zentrum für den Salz- und Gipsabbau in der Region Donezk im industriell geprägten Osten des Landes, dem Donbass.

Die Stadt war auch bekannt für ihre Sektproduktion in historischen, unterirdischen Höhlen. Ihre breiten Alleen, üppigen Parks und das stattliche Zentrum mit imposanten Gebäuden aus dem späten 19. Jahrhundert machten die Stadt zu einer beliebten Touristenattraktion.

Als im April 2014, Wochen nach der illegalen Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim durch Moskau, ein Separatistenaufstand im Donbass begann, gewannen die von Russland unterstützten Kämpfer die Kontrolle über die Stadt, verloren sie aber einige Monate später wieder.

Wie haben sich die Kämpfe entwickelt?

Russische Truppen versuchten erstmals Anfang August, Bachmut zurückzuerobern, wurden aber zurückgedrängt. In den folgenden Monaten flauten die Kämpfe ab, da das russische Militär mit ukrainischen Gegenoffensiven im Osten und Süden konfrontiert war. Doch Ende vergangenen Jahres wurden sie wieder aufgenommen. Im Januar eroberten die Russen die nur wenige Kilometer nördlich von Bachmut gelegene und für ihr Salzbergwerk bekannte Stadt Soledar und rückten in Vororte Bachmuts vor.

Das unerbittliche russische Bombardement verwandelte Bachmut in ein schwelendes Ödland, in dem nur noch wenige Gebäude stehen. Russische und ukrainische Soldaten lieferten sich in den Ruinen heftige Kämpfe von Haus zu Haus.

Soldaten der russischen Söldnertruppe Wagner führten die Offensive an und gingen dabei „über die Leichen ihrer eigenen Truppen“, wie ukrainische Beamte es ausdrückten. Ende Februar beschossen die Russen die einzige Autobahn, die aus der Stadt herausführt, mit Artillerie, so dass die ukrainischen Verteidiger gezwungen waren, zunehmend auf Landstraßen auszuweichen, die im Winter nur schwer befahrbar sind.

Was sagen ukrainische und russische Vertreter über Bachmut?

Ukrainische Behörden haben die Stadt als unbesiegbare „Festung Bachmut“ gepriesen, die Wellen von russischen Angreifern vernichtet habe. Als sich der russische Zangengriff um die Stadt schloss, betonte ein Präsidentenberater in der vergangenen Woche, das Militär könne sich zur Not „strategisch zurückziehen“. Doch am Montag beschlossen der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und seine Generäle, dass die Armee Bachmut weiter verteidigen und ihre Truppen dort verstärken werde.

Für den Kreml ist die Einnahme von Bachmut von entscheidender Bedeutung, um sein erklärtes Ziel zu erreichen: Die Kontrolle über ganz Donezk, eine der vier ukrainischen Regionen, die Moskau illegal im September annektierte. Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu sagte am Dienstag, die Einnahme Bachmuts würde es Russland ermöglichen, mit seiner Offensive tiefer in die Region vorzustoßen.

Nach Angaben von Jewgeni Prigoschin, millionenschwerer, berüchtigter Chef der Wagner-Gruppe, vernichten seine Truppen in Bachmut die besten ukrainischen Einheiten und verhindern so, dass sie woanders Angriffe starten. Gleichzeitig kritisierte er das russische Verteidigungsministerium scharf, weil es die Wagner-Gruppe nicht mit Munition versorge. Diese Äußerungen spiegelten seine langjährigen Spannungen mit den höchsten Militärs wider und legten Probleme offen, die die russische Offensive verlangsamen könnten.

Was sagen Militärfachleute?

Nach Einschätzung von Militärexperten machte die Ukraine Bachmut zu einem Fleischwolf für die fähigsten Streitkräfte Russlands. „Sie hat ihr Ziel erreicht, nämlich der Amboss zu sein, auf dem so viele russische Leben zerstört werden“, betonte Richard Dannatt, der ehemalige Generalstabschef der britischen Streitkräfte, auf Sky News.

Für Phillips O’Brien, Professor für strategische Studien an der Universität von St. Andrews, bestätigt die Schlacht um Bachmut, „dass die russische Armee immer noch mit grundlegenden Operationen zu kämpfen hat“. Dass der Kreml sich weiterhin ohne Rücksicht auf Verluste auf die Eroberung weiterer Gebiete konzentriere, bedeute, dass „russische Strategieziele die russische Armee stark ausbluten lassen“.

Während ukrainische und westliche Vertreter darauf hinweisen, dass die russischen Verluste viel höher seien als die ukrainischen, argumentieren manche Beobachter, dass die Verteidigung Bachmuts ukrainische Kräfte von einer geplanten Gegenoffensive im Frühling ablenke.

Nach Einschätzung von Michael Kofman, Direktor für Russlandstudien bei der Washingtoner Denkfabrik CAN, haben die ukrainischen Verteidiger „viel erreicht und russische Kräfte und Munition aufgebraucht“. Gleichzeitig betont er, die Ukraine könnte gut daran tun, ihre Kräfte für künftige Offensiven aufzusparen. „Strategien können einen Punkt erreichen, an dem der Ertrag abnimmt“, sagt Kofman.

Was könnte als nächstes passieren?

Ukrainische und westliche Vertreter betonen, dass ein ukrainischer Rückzug von Bachmut keine strategische Bedeutung hätte und den Verlauf des Krieges nicht beeinflussen würde.

Das ukrainische Militär hat bereits die Verteidigungslinien östlich von Bachmut verstärkt, um den russischen Vormarsch zu blockieren, falls sich die ukrainischen Truppen aus der Stadt zurückziehen. Die Stadt Tschassiw Jar, die nur wenige Kilometer westlich auf einem Hügel liegt, könnte das nächste Bollwerk gegen die Russen werden. Weiter westlich liegen Kramatorsk und Slowjansk, die stark befestigten ukrainischen Hochburgen in Donezk.

Und selbst wenn das russische Militär versucht, seine Offensive in Donezk fortzusetzen, muss es große Kontingente in anderen Teilen des Donbass und in der Region Saporischschja im Süden bereithalten, wo die ukrainischen Truppen voraussichtlich ihre nächste Gegenoffensive starten werden.

