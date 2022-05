Kanzler kontert Kritik: „Ich konnte schon immer gut Druck aushalten“

Fühlt er sich mit Druck wohl? Was sagt er zur Kritik an seinem Kommunikationsstil? Bundeskanzler Scholz hat sich am Freitag zu seiner Kanzlerschaft und dem Krisenmanagement der vergangenen Wochen gestellt – und Kritik ganz gelassen gekontert.