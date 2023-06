Wiederaufbau der Ukraine: ein Zeichen der Hoffnung

Berlin. Mitten in den Krieg hinein setzt die internationale Staatengemeinschaft ein Zeichen der Hoffnung: Zwei Tage lang wurde in London über den Wiederaufbau der Ukraine beraten – in einer Zeit, in der dort der Alltag von Zerstörung bestimmt wird. Ein Ende des Krieges zeichnet sich nicht ab. Dennoch ist es nicht zu früh, eine friedliche Zukunft zu planen. Viel Leid hat der Krieg schon über Ukraine gebracht: Tausende Zivilisten sind gestorben, noch viel mehr verletzt worden, viele haben ihre Heimat verlassen. Todesangst, Trauer und Flucht haben auch psychische Folgen. Es sind tiefe Wunden, die sich, wenn überhaupt, nur schwer heilen lassen werden.

Fast schon einfach wirkt dagegen die Reparatur der Schäden an Straßen, Schienen, Stromleitungen, der Wiederaufbau von Schulen, Wohnhäusern und Fabriken, die Räumung von Minen auf den Feldern.

Rund 400 Milliarden Euro hat die Weltbank für den Wiederaufbau in den kommenden zehn Jahren veranschlagt. Je länger der Krieg dauert, desto höher wird die Summe werden.

Mindestens so wichtig wie Waffenlieferungen

Das ist viel Geld. Aber es ist gut investiertes Geld. Ein Land lässt sich nicht nur kaputtschießen. Es lässt sich auch wirtschaftlich zerstören, die Bevölkerung lässt sich demoralisieren. Beides destabilisiert, auch wenn keine Panzer mehr rollen und Raketen mehr fliegen. Die Zusagen sind auch ein psychologisches Signal und mindestens so wichtig wie die Lieferung von Waffen.

Die Ukraine muss allerdings ihren Teil zum Wiederaufbau beitragen: Kriegsschäden an kaputten Fabrikgebäuden lassen sich durch staatliche Garantien der internationalen Allianz ausgleichen. Die Ukraine muss Korruption bekämpfen und für Rechtssicherheit von Investitionen sorgen und damit Vertrauen und verlässliche Geschäftsbedingungen schaffen.

Und auf eines müssen Ukraine wie Helferländer gleichermaßen achten: Auch im größten Leid gibt es Glücksritter, die versuchen, die miese Lage anderer auszunutzen. Sie sollten auf keinen Fall profitieren.