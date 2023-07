Vor dem Nato-Gipfel: Welche Waffen braucht die Ukraine jetzt dringend?

Trotz der ukrainischen Offensive sind die jüngsten Militärhilfen für die Ukraine geringer ausgefallen als noch zu Beginn des Jahres. Zu diesem Ergebnis kommt das Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW) in der neuen Auswertung der Ukraine-Hilfen. „Nach einem Schub an neuen Zusagen vor dem Jahrestag des Kriegsbeginns, hat sich das Engagement der Ukraine-Unterstützer insgesamt eher wieder verringert“, sagt Forschungszentrumsdirektor Christoph Trebesch.

Am wichtigsten für die Ukraine ist nach wie vor mehr Artilleriemunition, sagt Militärexperte András Rácz von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. „An zweiter Stelle stehen Militärtechnik und Minenräumfahrzeuge, um die russischen Minenfelder und Befestigungen zu überwinden“, sagt Rácz dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Deutschland könnte zum Beispiel weitere Bergepanzer liefern. Drittens benötige die Ukraine moderne Flug­abwehr­systeme unterschiedlicher Reichweite in großer Zahl.

Kiesewetter: „Mehr an Qualität und Quantität“ für die Ukraine

Für den CDU-Politiker und Oberst a. D. Roderich Kiesewetter ist klar: Für eine erfolgreiche Befreiungsoffensive müsse der Westen der Ukraine kurzfristig „von allem ein Mehr an Qualität und Quantität“ liefern. „Neben zusätzlichen Schützen- und Kampfpanzern sind das Systeme für die Luftdimension, also Kampfflugzeuge wie F16, Kampfhubschrauber, weitere Flugabwehrsysteme wie Patriot und MANPADS“, sagt Kiesewetter dem RND. Er spricht sich zudem für den „Ersatz sämtlicher zerstörten Systeme sowie weiterer Mengen an Kampf- und Schützenpanzern“ aus. Deutschland sollte vorausschauend nicht nur 18 Panzer vom Typ Leopard 2 nachbestellen, sagt Kiesewetter, sondern eher 100, wie Polen es gerade leiste.

Welche Waffen kann die Ukraine realistischerweise erwarten?

Um die russischen Versorgungslinien abzuschneiden, ist die Ukraine auf besonders weitreichende Waffensysteme aus dem Westen angewiesen. Kiesewetter setzt darauf, dass die USA beim bevorstehenden Nato-Gipfel in Vilnius am Dienstag die Lieferung von ATACMS-Raketen mit 300 Kilometern Reichweite zusagen, andere Staaten weitreichende Drohnen und Storm-Shadows und Deutschland Taurus-Marschflugkörper. Die Bundeswehr verfügt über 600 Taurus, von denen 450 zunächst wiederaufbereitet werden müssten. Es mangele aber am politischen Willen der Regierung, kritisiert Kiesewetter. „Die Verzögerung und ‚Ausschließeritis‘ muss endlich aufhören“, fordert der CDU-Politiker und betont, dass die Ukraine auch nach der Herstellung der Grenzen von 1991 weiter auf militärische Unterstützung angewiesen sein wird, um Russland abzuschrecken.

Realistischerweise kann die Ukraine mehr gepanzerte Kampffahrzeuge und Ersatz für zerstörte Panzer erwarten. András Rácz, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik

Doch welche Waffen kann die Ukraine auch wirklich bekommen? „Realistischerweise kann die Ukraine mehr gepanzerte Kampffahrzeuge und Ersatz für zerstörte Panzer erwarten“, sagt Rácz. Er rechnet zudem mit einer zeitnahen Entscheidung über die Lieferung von F-16-Kampfflugzeugen und weitreichenden Präzisionswaffen. Ob die Waffen auch rechtzeitig für die laufende Offensive ankommen, ist allerdings offen. „Waffen können nie schnell genug geliefert werden“, so der Experte. Aber die Ukraine könne weitere Bergepanzer und Patriots zumindest sehr schnell einsetzen, weil sie mit diesen Systemen vertraut sei.

Kiesewetter hofft darauf, dass der Nato-Gipfel die Zeit der „Verzögerung und ,Ausschließeritis‘“ beendet. „Das Signal vom Nato-Gipfel sollte deshalb sein, dass die Unterstützer endlich wirklich alles, was sie selbst auch verwenden würden, liefern und zwar so schnell wie möglich und die Produktionskapazitäten endlich erhöhen.“ Es sei viel zu viel Zeit vergeudet worden, was für die Ukraine leider zunehmend höhere Verluste bedeute.

Deutschland ist in absoluten Zahlen zum zweitgrößte Geber von Militärhilfen geworden, nachdem es zusätzliche Kampfpanzer, Iris-T-Luftabwehrsysteme und weitere Waffen zur Luftverteidigung angekündigt hat. „Aber die Lücke zwischen zugesagter und gelieferter Militärausrüstung ist groß“, sagt Experte Trebesch. Insgesamt sei nur etwas mehr als die Hälfte der zugesagten schweren Waffen geliefert worden.