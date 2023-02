Ukraine erwartet neuen massiven Raketenangriff Russlands

Wenn Bundespolitiker an den Tücken der Provinz scheitern

Kandidiert Nancy Faeser für das Amt der hessischen Ministerpräsidentin? Das will sie zeitnah bekannt geben. Nicht viele Bundespolitiker traten den „Rückwärtsgang“ vom Bund in die Provinz an. Und einige scheiterten, weil Qualitäten, die jemanden in Berlin oder Bonn auszeichnen, eben nicht automatisch in Bad Homburg ein Vorteil sind.