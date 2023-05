„Gegenoffensive steht unmittelbar bevor“: Experte über Erfolgschancen der Ukraine

Innsbruck/Kiew. In den vergangenen Tagen hat die Ukraine vermehrt russische Infrastruktur ins Visier genommen und angegriffen. Auf der von Russland annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim wurden bei Drohnenangriffen Teile von Treibstofflagern der Russen zerstört. Russische Güterzüge entgleisten nach Explosionen an Schienen. Ist das der Beginn der angekündigten ukrainischen Gegenoffensive?

+++ Alle Entwicklungen zum Krieg gegen die Ukraine im Liveblog +++

Die ukrainischen Angriffe auf russische Infrastruktur seien zumindest starke Anzeichen dafür, meint Gerhard Mangott, Professor für internationale Beziehungen an der Universität Innsbruck, im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) am Mittwoch. „Es ist zweifellos der unmittelbar bevorstehende Beginn der Gegenoffensive, die durchaus in den nächsten zwei Wochen starten könnte“, sagt der Experte. Es sei klar erkennbar, dass die Ukraine versuche, gezielt militärische Infrastruktur der russischen Seite zu zerstören. So könnte die Nachschubversorgung gestört werden. „Die Explosionen an den Schienennetzen, die Angriffe auf Treibstoffdepots sind Vorbereitungen auf die Offensive.“

„Die Verteidigungsfähigkeit Russlands soll geschwächt werden“

Kiews Ziel ist laut Mangott eindeutig: „Die Verteidigungsfähigkeit Russlands soll geschwächt werden“, sagt er. Umgekehrt gebe es aber auch Angriffe der russischen Seite auf militärische Infrastruktur der Ukraine mit dem gleichen Ziel: die Offensivfähigkeiten der ukrainischen Streitkräfte zu schwächen. „Das alles deutet sehr daraufhin, dass rasch etwas bevorsteht“, betont der Politikwissenschaftler, der auf den postsowjetischen Raum spezialisiert ist.

Die ukrainische Gegenoffensive beginne, wenn Operationen zur Rückeroberung von besetzten Gebieten durchgeführt würden. „Die nächste Stufe wäre der Versuch der ukrainischen Streitkräfte, die Frontlinie zu überschreiten“, meint der Experte. „Das würde mit dem Einsatz von allen Waffen, die der Ukraine zur Verfügung stehen, von Kampfpanzern über schwere Artillerie bis hin zu Kampfflugzeugen geschehen.“

Experte warnt vor zu hohen Erwartungen an Gegenoffensive

Erfolgsmeldungen sollte man aber mit Vorsicht betrachten. „Die ukrainische Seite sagt verständlicherweise, dass sie gut vorbereitet ist und dass die Offensive erfolgreich sein wird. Unabhängige Militärexperten warnen aber davor, die bevorstehende Offensive, wo auch immer sie beginnen wird, gleichzusetzen mit einer Offensive der Ukraine im vergangenen Jahr“, sagt Mangott. Ab Ende August 2022 bis in den November hatte die Ukraine eine erste Gegenoffensive gestartet und einige von Russland besetzte Gebiete, unter anderem in der Region Cherson, zurückerobert. Mittlerweile seien die russischen Verteidigungsstellungen sehr viel stärker ausgebaut. „Das erschwert die Rückeroberungen natürlich“, meint der österreichische Professor.

Ob die Gegenoffensive erfolgreich sein wird, könne man nur schwer voraussagen. „Die Mehrheit der unabhängigen Militärexperten warnen eher vor zu großen Erwartungen, angesichts der gestaffelten Verteidigungslinie der russischen Seite“, sagt Mangott. Als wichtigsten Vorstoß würden die Experten eine Rückeroberung der Region Saporischschja einschätzen.

Vorbereitungen für ukrainische Gegenoffensive vor dem Abschluss

Auch nach Darstellung des ukrainischen Militärs diente der Drohnenangriff auf das Treibstofflager auf der Krim am Samstag der Vorbereitung auf die geplante Gegenoffensive. „Die Unterwanderung der feindlichen Logistik ist eines der Vorbereitungselemente für die mächtigen Aktivhandlungen unserer Verteidigungskräfte, über die wir schon seit langem sprechen“, sagte die Pressesprecherin des Südkommandos der ukrainischen Armee, Natalija Humenjuk, am Sonntag im Fernsehen. „Und diese Arbeit bereitet die groß angelegte Offensive vor, auf die alle warten.“

Der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow bestätigte bereits am Freitag, dass die Vorbereitungen der Frühjahrsoffensive vor dem Abschluss. „Global gesehen, sind wir zu einem hohen Prozentsatz bereits fertig“, sagte er auf einer Pressekonferenz in Kiew. Konkrete Details könne er jedoch aus Geheimhaltungsgründen nicht nennen.

„Die Technik selbst wurde angekündigt, vorbereitet und zum Teil geliefert“, sagte Minister Resnikow. Bei einem Teil der Waffensysteme sei die Ausbildung ukrainischer Soldaten jedoch noch nicht abgeschlossen. Danach würden die Soldaten samt Militärtechnik zum Einsatzort gebracht. „So Gott es will, das Wetter mitspielt und es den Entschluss der Kommandeure gibt, werden wir es tun“, versicherte er.

Die Ukraine verteidigt sich seit über 14 Monaten gegen russische Invasoren. Russische Militärblogger erwarten den Beginn der ukrainischen Frühjahrsoffensive noch in dieser Woche. Regenfälle weichen aber die Böden auf und erschweren seit Wochen die Bewegung von Fahrzeugen in den Frontgebieten der Süd- und Ostukraine. Inklusive der bereits 2014 annektierten Krim hält Russland derzeit rund 20 Prozent des ukrainischen Staatsgebiets besetzt. Auch mithilfe westlicher Waffen will das angegriffene Land sich die besetzten Gebiete zurückholen.

mit Agenturmaterial