In der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist es am Sonntagmorgen zu mehreren Explosionen gekommen. Nach Angaben des Bürgermeisters, Vitali Klitschko, sei es zu fünf Detonationen gekommen.

Eine Frau geht mit einem Kinderwagen in der Nähe eines zerstörten Gebäudes in Irpin bei Kiew. (Symbolbild)

Am frühen Sonntagmorgen ist es in der Hauptstadt Kiew zu heftigen Explosionen kommen. Wie der Bürgermeister der Stadt, Vitali Klitschko, im Messengerdienst Telegram bestätigte, habe es fünf Detonationen gegeben. Rettungsdienste seien im Einsatz. In der Stadt und in weiten Teilen der Ukraine waren zuvor Luftschutzsirenen zu hören.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, sei in der Stadt Rauch zu sehen gewesen. Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. Kiew stand in den vergangenen Wochen nicht mehr im Zentrum der russischen Angriffe. Moskaus Armee hat sich zunehmend auf den Süden und Osten des Landes konzentriert.

RND/sz

