Ukraine-Flüchtlinge als Sozialtouristen: CDU-Chef Merz rudert nach heftiger Kritik zurück

Fernwärme: In Neumünster wird es am Mittwoch kalt

In Neumünster bleiben am Mittwoch (28. September) in einigen Straßen in der Innenstadt die Heizkörper kalt. Die Stadtwerke Neumünster müssen am Fernwärmenetz arbeiten und dabei die Versorgung für ein paar Stunden unterbrechen.